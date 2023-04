Páteřní cyklostezka, které vede podél řeky Ohře od hranic s Německem až k Šemnici, tedy téměř až k Ústeckému kraji, má na trase řadu přemostění. Některé z mostů se podařilo opravit, jiné jsou momentálně zavřené, na dalších se začíná projevovat zub čau a bude je třeba opravit.

Lávky na páteřní cyklotrase jsou zavřené, opravené nebo čekající na rekonstrukci. | Foto: Deník/Roman Cichocki

V současné době je uzavřen houpací most U Svatošských skal. Visutý dřevěný most, který spojuje břehy řeky Ohře v unikátní a velmi oblíbené lokalitě Svatošské skály, bude zachráněn. Současný stav mostu čili houpačáku, jak se mu lidově mezi místními říká, je ale natolik špatný, že ho musel vlastník, město Loket, nechat uzavřít.

"Stav lávky byl téměř havarijní a provoz na něm už by nebyl bezpečný. Naštěstí se pár metrů od něho nachází nový most, takže oba břehy zůstanou propojeny i přesto, že jsme museli nechat houpací most uzavřít," vysvětlil loketský místostarosta Petr Zahradníček. Ještě donedávna se uvažovalo o tom, že až lávka doslouží a postaví se nedaleký nový most, opravovat se už nebude. "Je nám ale všem jasné, že k tomuto místu houpací most zkrátka patří. Je další dominantou této lokality, která ji ještě více zatraktivňuje a ještě více z ní dělá genia loci. Musí být proto zachována. Její opravu, která bude generální, už jsme v rámci projektů přihlásili do programu Itika, můžeme čerpat finanční prostředky z Evropské unie. Na opravu jsme připraveni, bohužel ale stále čekáme na spuštění tohoto programu," nastínil loketský místostarosta. Podle něho jsou náklady na generální rekonstrukci odhadovány na 6,5 milionu korun.

Dalším mostem, který dosluhuje a potřeboval by opravu, je unikát u Kynšperka. Vede přes řeku Ohře a je to historická dřevěná lávka. Už však není v plné kondici, město má proto vypracovaný projekt na novou lávku. Pomoc nabídl kraj. "Radní Vít Hromádko nabídl svou pomoc v podobě zjištění informací, zda by bylo možné čerpat dotaci na tento projekt z Integrovaného národního programu obnovy, a to s ohledem na to, že se jedná o lávku, která je součástí páteřní cyklostezky Ohře, jenž je nejvytíženější cyklostezkou v kraji," potvrdila mluvčí kraje Jitka Čmoková.

Vloni byla dokončena kompletní rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři v katastru obce Staré Sedlo. Došlo tak ke zlepšení napojení na národní cyklotrasu. Tím byla zajištěna také vyšší bezpečnost, a dokonce i bezbariérový přístup obou těchto tras. Hlavní změnou je plynulejší a bezpečnější doprava cyklistů a chodců do zaměstnání, škol a za službami a také vyšší využívání těchto tras.