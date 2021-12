Zázemí Svatého Linhartu má v předvánočním čase posloužit lidem jako místo pro odpočinek. Zakoupit zde však mohou i kapra nebo stromek.

Stromky na Svatém Linhartu | Foto: LLKV

Lázeňské lesy připravily pro návštěvníkům program na Svatém Linhartu. "Každý den od 15 do 17 hodin budou připraveny koše na opékání. Buřty budou k zakoupení v kavárně na Linhartu. V pátek 10. a 17. a v sobotu 11. prosince se otevře brána obory a od 15 hodin proběhne oblíbené krmení jelenů sika," jmenuje Martina Nentvichová z Lázeňských lesů. "Kdo rád tvoří a zatouží si vyrobit vánoční ozdoby, může přijít na workshop s drátenicí v sobotu 11. a neděli 19. prosince od 13 do 17 hodin, výrobky z přírodních materiálů si může vyzkoušet s Varybou a Rodoklubem ve středu 15. a čtvrtek 16. prosince od 15 do 17 hodin," pokračuje.