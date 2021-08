„Byla to výhodná investiční nabídka a příležitost. Z hlediska fungování lázní se nic nemění, i když pro nového investora jde o zcela nový segment. Nebude se propouštět ani prodávat budovy,“ uvedl Eduard Bláha, generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov bez bližších podrobností.

Do rozhodnutí o prodeji podle Bláhy významně zasáhla i covidová pandemie. „Lázně Jáchymov jsou mým dítětem a nyní jdou světa,“ povzdechl si. Lázně Jáchymov byly založeny už v roce 1906 a jsou ve světě unikátní díky léčbě onemocnění pohybového aparátu radonovou vodou. Akciová společnost Lázně Jáchymov vznikla v roce 1992, Bláha ji řídí přes dvacet let a nadále zůstane v čele lázní. Podle jeho slov bude pokračovat i marketingová spolupráce s Lázněmi Luhačovice, které Lázně Jáchymov do nynějška vlastnily.

Vedení kraje prodej lázní zaregistrovalo, ale podle Vojtěcha Franty (Piráti), náměstka pro lázeňství, nemůže kraj nijak zasahovat do vlastnických struktur managementu. „S generálním ředitelem Bláhou jsme měli nastaveny korektní vztahy, společně jsme například řešili i kritickou situaci v oblasti lázeňství, do které se toto odvětví dostalo v době protikoronavých opatření. Management přistupoval aktivně i k diskuzi o dalších problémech našeho regionu. Budeme doufat, že jáchymovské lázně i nadále i nadále lázně zůstanou vůči kraji odpovědnou firmou a naším odpovědným partnerem,“ uvedl náměstek Franta.

Lázně Jáchymov, první radonové lázně na světe, spravují bývalý důl Svornost, odkud je přiváděna do lázeňských zařízení radonová voda s jedinečnými energetickými vlastnostmi. Disponuje celkovou ubytovací kapacitou 1172 lůžek. Ročně sem přijede přibližně dvacet tisíc lidí, průměrná doba pobytu je 17 dní.