Mlíčňák, bufet, lahůdky, cukrárna Plas. Ať už byl v minulosti či současnosti název všemi známého bistra na rohu náměstí Budovatelů v Sokolově jakýkoliv, každý věděl kde to je.

Legendární cukrárna Plas končí. V pátek zde byli poslední zákazníci. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Na tamní dobroty vyráběné ve vlastní provozovně se stály fronty. Kdo nesehnal místo na sezení či na stojáka, nechal si svůj oblíbený salát, smaženku, zákusek, chlebíček, sekanou a mnoho dalších dobrot zabalit s sebou. V pátek to bylo naposled. Tři prodavačky mezi již značně prořídlými regály prodávaly a zároveň každému zákazníkovi, který se zeptal, vysvětlovaly, že je to opravdu poslední den.

Vše začalo jít z kopce, když známého výrobce lahůdek Radka Plase (44) ze Starého Sedla na Sokolovsku poslal Vrchní soud v Praze za pěstování marihuany na pět let za mříže. Dále má zaplatit peněžitý trest ve výši 1,5 milionu korun a státu také propadne zařízení pěstírny. Plas už u Krajského soudu v Plzni upozorňoval, že pětiletý pobyt za mřížemi může znamenat, že jeho zaměstnanci skončí na dlažbě. „Pokud rozsudek nabude právní moci, budu muset zavřít všechny provozovny. A propustit dvacet lidí, někteří u nás dělali roky,“ řekl tehdy Deníku Plas.

"Zpočátku to vypadalo, že se pojede dál. Noví majitelé byli ochotni dál cukrárnu provozovat. Poté však údajně vyšly najevo obrovské dluhy, které předchozí majitel nasekal a bylo po všem. Dnes nás vyplatí a končíme," sdělily prodavačky, které byly očividně z celé situace zaskočeny. Nemilou zprávu se dozvěděly před pár dny. Zaskočení byli i zákazníci. Jednou z nich byla i třiasedmdesátiletá Helena Mikšová z Královského Poříčí.

"Je to hrozný, hrozný. Bylo to zde celé roky, ráda jsem se tady vždy zastavila. Do zdejší provozovny jsem začala chodit dokonce už před šedesáti lety. Tehdy mi bylo deset dvanáct let a byl tady mlíčňák. Je to škoda," říká Mikšová. Skončila tak éra jedné sokolovské, dá se říci legendární, provozovny, kam alespoň jednou zavítal téměř každý.