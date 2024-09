Žokej Josef Váňa se chystá vstoupit do Poslanecké sněmovny, kde nahradí Janu Mračkovou Vildumetzovou, která míří do Senátu. V rozhovoru pro Deník odhalil své plány a priority, mezi které patří zejména podpora sportu a zlepšení jeho financování. Váňa, známý nejen jako úspěšný žokej, ale i jako trenér a majitel tréninkového centra koní, se hodlá aktivně zapojit do legislativních procesů a prosazovat změny, které by měly pozitivní dopad na sportovní prostředí v České republice.

Máte představy o tom jakou roli by jste chtěl v Poslanecké sněmovně hrát?

Určitě bych se chtěl zasadit o lepší podmínky pro sport jako takový. Když jsem byl radní na kraji, tak jsem měl na starost také sport a rád bych v tom pokračoval. Mám tam i kamaráda. Sice je z ODS, ale je to bývalý skokan na lyžích a už jsme se o tom bavili. Je třeba trošku přitlačit na to, aby se do toho sportu v republice uvolňovalo více peněz.

Jste trenér, majitel tréninkového centra koní, hodně cestujete. Zbyde vám nějaký čas?

Já to řeknu takhle. Lítám pořád někde po světě, což budu muset holt omezit. Samozřejmě v zimě na dovolenou pojedu, jak jsem zvyklý, ale jsem schopný se práci poslance věnovat. Stejně už koně trénuje v dnešní době moje paní a já jezdím jenom ty takzvaný svině, které mladí nezvládají. Má budoucí kolegyně už mi dala rozpis a poradila, jak to ve sněmovně funguje. Svému koníčku se ale budu věnovat věnovat dál, protože nic jiného neumím, akorát jezdím na tom koni. Ale sám jsem zvědavý, jak mi půjde nová práce.

Které sporty budete ve sněmovně podporovat?

V podstatě mi je to jedno. Já jsem sportovec od malička a je to jedno, jestli je to fotbal nebo je to kolo, lodě a jiné. Sport je sport, ať je to lezení, ať je to cokoliv. Je finančně podhodnocený, ať je to, jak chce. Takže já si myslím, že když nás tam bude pár takových, kteří prostě do toho budou tlačit, tak nám to půjde líp. Směšný je také sázkový provoz na dostihové koně a to co z něj dostáváme zpátky. Sehnat v současné době sponzory je čím dál horší a budoucnost tohoto sportu je nejistá. Do koní chodí stovky milionů korun, ale to shrábnou státní podniky jako jsou Kladruby nebo Písek. Do dostihového provozu do loňského roku šlo jenom 6,8 milionu napůl s klusákama. Takže prostě tady tohle je takový nepoměr, o kterém bych si rád promluvil s lidmi ve sněmovně a jsem přesvědčený o tom, že pár jich na svoji stranu dostanu.