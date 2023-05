Pokud by student a budoucí nový lékař využil veškeré finanční nabídky a benefity, které Karlovarský kraj nabízí, mohl by získat podporu v řádu až několika milionů korun. Například praktický lékař pro děti a dorost by mohl dosáhnout na podporu ve výši až 2,9 milionu korun, praktický lékař pro dospělé téměř 2,2 milionu korun a zubař na částku 1,9 milionu korun.

Ilustrační snímek, operace. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Karlovarský kraj se dlouhodobě se potýká s nedostatkem lékařů, a to napříč specializacemi. "Nejvíce však postrádáme všeobecné praktické lékaře, pediatry, gynekology, porodníky a zubaře. Věkový průměr aktivních lékařů dosahuje v některých regionech 65 let. S jejich odchodem do penze by se mohl problém s dostupností lékařské péče ještě prohloubit. Ačkoliv zodpovědnost za poskytování zdravotních služeb nesou pojišťovny, přesto nám tato situace není lhostejná. Proto se snažíme pomocí finančních dotací motivovat současné studenty lékařských fakult, kteří se na své budoucí povolání teprve připravují, aby se po úspěšném dokončení studia vrátili do kraje a v něm také ve svém oboru pracovali. Naší snahou však je i přilákat lékaře z ostatních krajů,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

O stipendium by mohli žádat již studenti 1. ročníku lékařských fakult. Jeho výše je nově stanovena na 150 tisíc korun na akademický rok. Tato neobvykle vysoká částka v rámci stipendijního programu by měla pomoci rodinám uhradit kompletní náklady spojené se studiem. "Podmínkou však zůstává, že příjemce stipendia musí do tří let od ukončení studia začít pracovat jako lékař ve zdravotnickém zařízení v Karlovarském kraji. Příjemci stipendií tak mohou ještě po dobu tří let od řádného ukončení studia absolvovat svou specializační přípravu ve fakultních nemocnicích a po návratu do kraje případně čerpat další finance na specializační přípravu nebo na případné vybavení ordinací a další,“ vysvětlila Jitka Čmoková, krajská mluvčí.

Jindřich Čermák: Školství je Achillova pata Karlovarského kraje

Pro zvýšení šancí na přijetí ke studiu na lékařské fakulty chce vedení kraje pro zájemce o studium zajistit přípravné kurzy k přijímacím zkouškám optimálně na území Karlovarského kraje. Ty se budou zaměřovat na výuku biologie, fyziky a chemie a konkrétních okruhů vycházejících z požadavků přijímacích zkoušek. Ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání se také připravuje projekt „Medikem na gymplu“, jehož cílem je příprava studentů gymnázií v kraji ke studiu na lékařských fakultách. Jedná se o dílčí projekt financovaný z Operačního programu Jan Ámos Komenský.

K těmto plánovaným finančním podporám Karlovarského kraje se mohou připojit další finanční i jiné pobídky také od měst a obcí regionu. "Například Ostrov nabízí k benefitům kraje příspěvky až 500 tisíc, Sokolov a Cheb 250 tisíc, Mariánské Lázně jsou schopny například novým zubním lékařům poskytnout částku až do výše jednoho milionu.

Na rozdíl od kraje, který nedisponuje bytovým fondem, nabízejí obce lékařům i byty či nové ordinace. Aktuálně teď shání lékaře pro děti a dorost město Žlutice a nabízí byt po rekonstrukci, popřípadě pozemek na výstavbu domu," dodala krajská mluvčí.

Z tohoto důvodu zpracovalo vedení kraje k vydání sborník benefitů všech obcí na svém území pro nově příchozí lékaře, aby byly tyto informace dostupné na jednom centrálním místě. Tento sborník bude pravidelně aktualizován.

Navýšení financí je plánováno také v rámci dotačního programu na podporu vzniku, modernizace a vybavení nových i nynějších ordinací. Peníze by tak mohly být nově využity také na odkup ordinací novými lékaři. "Tyto dotace by mohli nově využít i gynekologové. „Dotace by měly být i nadále poskytovány prostřednictvím obcí, jenž znají nejlépe podmínky na svém území. Obce s počtem do 7000 obyvatel budou moci žádat o dotaci na vybavení ordinací praktických lékařů, lékařů pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví ve výši 800 tisíc. Obce s počtem obyvatel nad 7000 mohou získat 400 tisíc. Dotace pro vybavení zubních ordinací bude nově stanovena na jeden milion korun," doplnila mluvčí Čmoková.

Rozvoz potravin i do obcí už není v kraji tabu. Přibyl další rozvozce

Také ostrovská a sokolovská nemocnice, která patří pod skupinu Penta Hospitals, o nové lékaře stojí. "Využíváme náborové příspěvky Karlovarského kraje ve výši 400 tisíc korun. Lékařům nabízíme příspěvek na bydlení a především pomoc při hledání bydlení. V tomto směru se nám osvědčuje dlouhodobá spolupráce s městy. Jinak mají lékaři benefity shodné s našimi ostatními zaměstnanci, tedy například benefitní karty, vitamínové balíčky v chřipkovém období a podobně," uvedl mluvčí Vladislav Podracký.

V sokolovské a ostrovské nemocnici nyní hledají například atestovaného pediatra, nebo atestované lékaře na ARO. "Ale dlouhodobě je poptávka také po lékařích absolventech nebo lékařích se základním kmenem v oboru interna, ortopedie nebo rehabilitace. Jde převážně o obory, které nejsou specifické pro naše nemocnice, ale chybí víceméně celorepublikově," doplnil mluvčí. Dodal, že každý rok řada studentů medicíny v těchto nemocnicích absolvuje praxe nebo později i stáže na akreditovaných pracovištích. "Zároveň se naše nemocnice pravidelně prezentují na řadě akcí pořádaných třeba právě spolky mediků, jako jsou různé pracovní veletrhy a podobně. Obecně platí, že nejen mladí lékaři, ale veškerý zdravotnický personál asi nejvíc oceňuje možnosti dalšího rozšiřování a prohlubování kvalifikace. V tomhle ohledu je velmi dobrý ohlas na náš interní systém vzdělávání Akademie Penta, která zajišťuje pro naše zaměstnance vzdělávací akce od základní kvalifikace, jako jsou třeba sanitářské kurzy, až po nezdravotnické vzdělávání typu kurzy sebeobrany a podobně," uzavřel mluvčí Podracký.

Podle vedení Karlovarské krajské nemocnice (KKN) jsou náborové příspěvky Karlovarského kraje natolik dobře nastaveny, že další individuální náborové příspěvky KKN nevyužívá. "Snažíme se podchytit studenty již od 1. ročníku lékařských fakult a zaujmout je nabízeným stipendiem KKN a praxemi na akreditovaných pracovištích s ubytováním zdarma. Finanční náborové příspěvky poté doplňujeme o celou řadu benefitů, například nabízíme příspěvek na penzijní pojištění, na ubytování, 5 týdnů dovolené plus tři dny sick days, čerpání náhradního volna a jiné," uvedla Markéta Singerová, mluvčí KKN. Nemocnice nyní aktuálně intenzivně řeší nábor lékařů na ORL, pediatrii, plicní a patologii, v Chebu pak na interní a chirurgické oddělení, a to v různých odbornostech.