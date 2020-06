„V první etapě se regenerovala část parku od nemocnice směrem k hrobce. Území se tam velmi výrazně zvelebilo. Ve druhé etapě to bylo od rozhledny pod hřbitov až směrem ke křižovatce ulic K. H. Borovského a Heyrovského. Částka nebyla nějak enormní, proto jsme se rozhodli, že o dotaci žádat nebudeme,“ řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Dřeviny byly káceny na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. V lokalitě zůstaly perspektivní, hlavně dlouhověké dřeviny. „Nově se tam vysadily stromy a keře. Vznikly tam nové záhonya travnatá plocha pod hřbitovem. Na stromech je umístěno dvacet budek pro ptáky,“ řekl mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

Vrch Hard se nachází v intravilánu města a vytváří přirozenou spojnici mezi centrem Sokolova a sídlištní zástavbou Michal. Je to prostor městského lesa a jediná trasa pro pěší. Dříve byl málo udržovaný a někteří lidé se tam báli zejména za tmy chodit.

Místní by tam uvítali sáňkařskou dráhu, která tam kdysi byla. Je to severní svah a dlouho se tam drží sníh. Vedení města to nevyloučilo, ale musela by se tam do země uschovat roura, která tudy vede.