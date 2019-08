Divákům nechyběl servis v podobě kvalitní LED obrazovky, sociálního zařízení, stanů proti nepřízni počasí a chválili si i občerstvení. Vedení knihovny slíbilo, že se k letnímu kinu vrátí.

„Lidé letní kino chválili a chodili v hojném počtu. Příští rok bychom to chtěli zopakovat. Uvidíme, zda bude opět týdenní, nebo už čtrnáctidenní. Pronájem LED obrazovky něco stojí, ale zase je to záruka kvality. Určitě přidáme dětská představení, letos byla jen tři. Také zvažujeme, zda neuspořádat mezi lidmi anketu, které filmy by chtěli vidět,“ říká ředitelka kraslické knihovny Alena Botlíková.

Vstupné by chtěli zachovat stejné jako letos. Filmy pro dospělé za 80 a pro děti za 50 korun. „Myslím, že jsme si to společně všichni užili. Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli. I všem, kdo přispěli k tomu, aby celá akce proběhla ke spokojenosti diváků,“ dodala Botlíková. „Parádní týden. Klobouk dolů před všemi, co se na akci podíleli,“ konstatovala jedna z divaček Věra Krajníková.