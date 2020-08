„Vstupné se nebude platit v ani pátek, ani v sobotu. Na pátek 28. srpna je připravena česká komedie Petra Kolečka z volejbalového prostředí Přes prsty. Sobotní promítání 29. srpna potěší děti, protože na filmové plátno dorazí Ježek Sonic. Začíná se vždy v 21 hodin,“ říká ředitel Městského domu kultury Sokolov Ladislav Sedláček.

Dodává, že promítáním zábava na koupališti Michal zdaleka nekončí. Chystá se tam taneční zábava pod širým nebem.

V pátek 21. srpna od 20 hodin to tam rozjedou Kroky Michala Davida, po hodině je vystřídá DJ Miro Novy. Na hity 70., 80. a 90. let za doprovodu světelné show mohou přítomní tančit až do půlnoci.