Na těchto akcích si může každý vyzkoušet své síly i zručnost v mnoha soutěžích nebo workshopech a také si odnést domů cenu za výhru, dárek nebo pěkný suvenýr.

„Letošní akce je o něco skromnější kvůli situaci kolem koronaviru. Nevěděli jsme, zda ji budeme moci pořádat, či nikoliv. Nakonec se opatření vlády rozvolnilaa jsme rádi, že tady opět můžeme být,“ řekl k programu, který o víkendu hostily kraslické městské sady, za pořadatele Jan Sebján.

Z pestré palety možností patřila mezi oblíbené soutěže střelba z luku a paintball pistolí. Pro odvážné byly k dispozici provazové prolézačky se slaňováním. Každý, kdo chtěl, si mohl zasoutěžit, zahrát, něco vyrobit pod dohledem odborníků, ale hlavně se pobavit.

Akce Try & Play vždy skrývají zajímavá překvapení, a protože je převážně pořádají křesťané, nechybí na nich ani poutavé povídání o tom, co Bůh udělal v jejich životech. „I my jsme zakončili čtyřdenní program plný sportu a hlavně muziky nedělní bohoslužbou,“ dodal Sebján.

V kraslických sadech vystoupil například zpěvák Láďa Křížek a Tomáš Krauz s akustickým programem pro školy, nechyběly dětské programy s Royal Rangers, Bubeníci z Kraslic, Beatové družstvo ze Sokolova, Euphoria acoustic – symphonic rock z Ústí nad Labem, filmy, reporty ze zájezdů na Kubu, do Sydney či Izraele, worship Kraslice, Immanuel rock z Teplic a další.