Kdo zavítá v létě do Lokte, bude mít z čeho vybírat. Chystá se nepřeberné množství akcí na loketském hradě, ve Dvoraně, v amfiteátru či na známé motokrosové trati. Pořadatelé jednotlivých akcí upozorňují na některé změny či novinky, které návštěvníky čekají. Připravit se na složitější cestování musejí i řidiči. V červenci se totiž začne opravovat obloukový most přivádějící dopravu do centra. A dělníky bude možné vidět i na střeše loketského hradu.

Léto v Lokti bude nabité kulturními akcemi i motokrosovým mistrovstvím světa. | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Letošní změnou je jiný termín u středověkých Slavností purkrabího Půty na hradě Loket a náměstí pod ním. Konat se nebudou v srpnu jako předešlé roky, ale druhý víkend v červnu. Důvodem byla vedra, která v srpnu trápila nejen návštěvníky, ale i účinkující. Vysoké teploty trápily i koně a sokoly, kteří byli součástí těchto slavností. Kromě bohatého programu na hradě a pod ním nebude chybět ani historický průvod městem a novinkou bude provazochodec na loketském náměstí," řekla ředitelka hradu Loket Jana Těžká. Z dalších akcí zmínila ředitelka Hrad Loket má kule, kulturní léto s workshopy a trhy, dále například slavnosti cibule a česneku, Toulky Loketskem, Kouzelnou stezku a další.

Léto v Lokti bude nabité kulturními akcemi i motokrosovým mistrovstvím světa.Zdroj: Deník/Roman CichockiPromotér akcí v loketském amfiteátru Vladimír Suchan připomněl, že na toto velmi oblíbené místo koncertů, oper či kempů se vracejí ty největší světové a české hvězdy. I letošní repertoár zde je velmi široký a začíná již 25. května večírkem rádia BEAT. Tradiční zastávku zde bude mít i kapela Tři sestry či Divokej Bill. To jsou stálice, na které chodí lidi neustále. Paradoxně na tyto dvě kapely nejezdí jen lidé z Čech, ale vstupenky v předprodeji si objednávají i krajané ze Slovenska a Německa. Vladimír Suchan zde pořádá koncerty 25 let. Velkého ocenění se jemu a pořadatelům dostalo, když mohl oznámit, že jednou z pouhých pěti zastávek Shakespearovských slavností v ČR bude letos i Loket. Pouhých pět zastávek oznámil letos i Richard Krajčo se svým Kryštof kempem. Je to naposled a loučí se na místech, která byla pro něj a kapelu ta nej. A není náhodou, že mezi ně patří i Loket.

K smrti vlídný festival v Jindřichovicích podpoří hospicovou péči

„Naše agentura pořádá 25 akcí, z toho 20 jich je v Lokti. Kromě výše zmíněných bych jmenoval například skupinu Waltari z Finska a hlavně kytarové mágy, jakými jsou Richie Kotzen z Ameriky nebo Miloš Dodo Doležal a také německá kapela Voltbeat. Chybět nebude ani jazz pod hradem, Peter Lipa, Jan Spálený nebo Janek Ledecký, který léto v loketském amfiteátru zakončí," říká Suchan.

Léto v Lokti bude nabité kulturními akcemi i motokrosovým mistrovstvím světa.Zdroj: Deník/Roman CichockiLoket ale není jen historie či koncerty. Úctyhodných 50 let se zde jezdí i motokros, z toho 30 let pod hlavičkou FIM, což je Mezinárodní federace motocyklistů. „Jsme jediný automotoklub na světě, který jezdí podobné závody tak dlouho. Letošní nejlepší světový motokros bude v Lokti 20. a 21. července. A abychom toho neměli málo, diváci se mohou těšit i na sajdkáry poslední zářijový víkend. A to není vše. Závodit na naší trati budou letos i e-biky. Pojedou zde děti do deseti let a je to zajímavá podívaná. Pro rodilého motokrosaře trochu nezvyk, není totiž slyšet ono úžasné burácení motorů," říká pořadatel závodů Zdeněk Dvořák.

V Lokti začala působit městská policie. Pomoci má hlavně s dopravním chaosem

Mnoho diváků vždy na těch největších akcích v Lokti zápasí s tím, že nemají kde zaparkovat. Především pokud míří do amfiteátru či centra města. Na těch skromnějších akcích sice místo k parkování většinou je, ale parkovné je vyjde mnohdy dráž nebo stejně jako samotná vstupenka. Letos může být ještě hůř. „Od července začne oprava obloukového mostu. Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení. To samé platí o parkování při akcích. Každý rok těžce sháníme na velké kulturní akce dobrovolníky, kteří nám pomáhají. Nově zde máme městskou policii, tak uvidíme," řekl ředitel technických služeb v Lokti a provozovatel amfiteátru Roman Říha. Ten zároveň upozornil také na novou atrakci, jíž je Kinderland Amfiteátr Loket.