Cena cukru například vzrostla z devíti korun na čtyřicet, o sto procent zdražilo máslo. Ceny mouky, čokolády, ale i oříšků a dalších surovin stoupají rychlostí blesku. Za "poctivé" cukroví od cukrářky tak zákazníci zaplatí až 1000 korun za kilogram. „Cukroví nechceme šidit, ale zároveň nechceme enormně zdražovat, proto přemýšlíme, jak to udělat, aby naše výrobky byly pro naše zákazníky co možná cenově nejvýhodnější,“ říká majitelka Dortového studia MS v Jáchymově Monika Strausová, která dodává cukroví napříč Karlovarským krajem.

Snaží se proto nakupovat suroviny ve slevách. „Sice neustále hledám, kde bychom mohli nakoupit materiál levněji, ale má to hned několik háčků. Nemohu brát velké množství do zásoby, protože skladovací prostory nejsou velké. Dalším problémem je časová kapacita. Dále nemám možnost viset na internetu nebo se dívat po letácích, zda je někde máslo o pár korun levnější, takže to řešíme spíše sporadicky,“ popisuje.

I přes zvyšující se ceny cukroví, mají o ně lidé velký zájem. „Překvapilo mě, že se naši zákazníci stále hlásí. I přes to, že jsem dopředu avizovala, že cenu za cukroví bude nutné zvednout, většina našich klientů to přijala a cena je neodradila. Lidé totiž vědí, jak poctivé cukroví chutná, a na Vánoce se ho nechtějí vzdát,“ sděluje Monika Strausová s tím, že letos kvůli tíživé situaci nebude péci na zakázku. „Nebudeme riskovat. Rozhodli jsme se, že cukroví napečeme jen pro obchod. Pro naše příznivce budeme mít ale jednu výhodu. Budeme dělat více druhů. Místo deseti, patnáct. Co ale zůstává je zlatá a oblíbená klasika. Vanilkové rohlíčky, košíčky, vosí úly a linecké prostě táhnou stále nejvíce,“ říká.

Drahému cukroví nepřispívají ani vzrůstající ceny energií. „Navíc k tomu všemu letí nahoru i veškeré energie. I s tím je třeba počítat, a to si mnoho lidí ani neuvědomuje. K pečení potřebujeme, troubu, lednici, světlo, určitou teplotu, někdy chlad a jindy zase teplo,“ vysvětluje.

Těžkou hlavu z narůstajících cen surovin má i soukromá cukrářka Emílie Dušková z Chebu, která si přivydělává pečením na zakázku a mimo jiné také dodává cukroví a sladké pochutiny i do několika podniků na Chebsku. „Každý rok většinou peču do domácností i třicet kilo cukroví. Už minulý rok jsem své okolí upozorňovala, že cenu za cukroví budu muset navýšit. Většinou ale ti, co ode mně odebírali, situaci chápali a cena je neodradila. Letos je ale zase o poznání hůř a já vážně přemýšlím nad tím, že péct cukroví nebudu, protože si nejsem opravdu jista, zda se to vyplatí jak mě, tak i mým odběratelům. Kdo chce platit minimálně tisíc korun za jedno kilo cukroví, které sníte s rodinou hned na posezení? Jednu výhodu to asi má. Myslím si, že si alespoň uchováme o Vánocích naše stávající konfekční velikosti a nebudeme muset povolovat kalhoty," říká Emílie s nadhledem.

Dříve peníze cukrářům zbývaly peníze i na různé opravy a podobně. Nyní je s tím problém. „Peníze navíc už moc nezbývají. Máme ještě výhodu, že pečeme i do jiných větších kaváren, ale dřeme jako koně. Peníze, které utržíme, letí ihned na další suroviny. Je stále těžší také vydělávat na sociální a zdravotní zaměstnanců. Doba není zkrátka jednoduchá. Nejprve covid, teď zase nezastavitelná inflace. Stále ale věřím, že to zvládneme,“ uzavírá cukrářka Monika Strausová, která svou kavárnou žije.