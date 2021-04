Jde o šestipatrovou budovu, která zároveň sloužila pro ubytování, školní praxi kuchařů a servírek a součástí je i tělocvična. Lidé v Kraslicích s napětím čekají, jak město zareaguje. Bojí se totiž, aby nemovitost nekoupil nějaký spekulant a v místě nevznikla ubytovna pro sociálně nepřizpůsobivé. Starosta Kraslic říká, že nic podobného nehrozí a zároveň potvrdil, že nabídku budou posuzovat zastupitelé.

"Nemovitost včetně pozemku nám Karlovarský kraj nabídl za znaleckou cenu 25 milionů korun s tím, že po uhrazení 10 procent ze znalecké ceny se město Kraslice zaváže proinvestovat ve stanoveném časovém horizontu zbývající část kupní ceny," potvrdil starosta Kraslic Roman Kotilínek. Město si poté vyžádalo ekonomická data jako jsou příjmy a náklady související s provozem objektu. Z nich vyplývá, že provozní náklady převyšují příjmy. Zmíněné příjmy tvoří platby z pronájmu bytových a ostatních prostor a tělocvičny. Takže ekonomická bilance není podle starosty úplně nejpříznivější.

Navíc kromě nákladů na údržbu či drobných oprav a investic k žádným zásadním investicím do objektu, které by vedly k jeho zhodnocení nedošlo a musel by je tak řešit nový vlastník. Jde zejména o zateplení celé budovy včetně výměny oken.

"Sice existují jakési představy, jak budovu využít, ale zatím nejsou ani nějak konkrétní či jednoznačné. Ať už by ale byly jakékoliv, vždy by jejich realizace znamenala nemalé investice do objektu a případných úprav," říká starosta.

Ve městě chybí například ubytovací kapacity pro větší skupinky turistů nebo zájezdy. Nabízí se otázka hotelového komplexu nebo bytů pro lidi. Část by mohla sloužit seniorům. Může však dojít i k zakonzervování budovy. Pro takzvané obchodníky s chudobou by lokalita neměla být atraktivní. Vztahuje se na ní totiž opatření obecné povahy, kdy žadatelé bydlící v těchto místech nedostanou jednu ze sociálních dávek, tedy doplatek na bydlení. Dokud se nerozhodne co v budově a zda vůbec něco bude, nelze odhadnout ani provozní náklady.

V současné době tam bydlí zhruba jedenáct nájemníků. Dostali výpověď a hledají si jiné bydlení.

"Bydlela jsem zde a zároveň pracovala. Od dubna už mám nové bydlení, které jsem sehnala také v Kraslicích. Bylo to celé narychlo. Dlouho se nic nedělo a poté přišel dopis a šlo to rychle," říká Marie Kajabová, která pro Živnostenskou školu zároveň pracovala jako uklízečka.

"Současní nájemníci obdrželi výpovědi nájemného ke 30. červnu tohoto roku. Těm, kteří mají problém s nalezením nového ubytování pomáhá s hledáním odbor sociálních věci při Městském úřadu Kraslice," potvrdil Kotilínek.

Zůstat zde, by chtěla i Živnostenská škola, kterou provozuje Karlovarský kraj. "Pokud objekt koupí město, měli bychom zájem pokračovat zde v praxích jako doposud," potvrdila ředitelka Živnostenské školy Ilona Medunová Je zde totiž vybavená kuchyň pro praxe kuchařů a také jídelna, kde se svému řemeslu učili číšníci a servírky. Jídelnu si oblíbila i veřejnost.

"Jídla zde byla dobrá a cenově velmi příznivá. Prostředí čisté a servírování dokonce s obsluhou. Jídlo bylo možné odnést si i sebou. Občas byly v nabídce i zákusky Zejména pro důchodce to mělo jakýsi sociální význam. Ale chodili sem všechny generace," potvrdil jeden z občasných strávníků Karel Hejlek.

Součástí objektu je i tělocvična. I ta byla mezi veřejností oblíbená. Zda zůstane v provozu jako součást celého komplexu či jako samostatný objekt se neví.

"Chodili jsme pravidelně k večeru na fotbálek. Perfektní relax s dobrou partou, který chybí. Snad se nějak dohodnou," říká Pavel Andrysík z Kraslic.

"Pokud jde o dotaz ohledně tělocvičny, je zatím asi poněkud brzy uvažovat, co nastane pokud město objekt koupí. Je dost pravděpodobné, že by byl zájem na zachování režimu provozu tělocvičny dle stávajícího režimu. Ale jestli v této souvislosti dojde k nějakému oddělení tělocvičny jako samostatné budovy od zbytku objektu, to neumím v tuto chvíli říci," říká starosta.

Pokud by město objekt koupilo, zřejmě by bylo, podle starosty, schopno do objektu ročně 2,5 milionu korun investovat. "Bylo by to však nejspíše za cenu pozastavení nebo omezení jiných investic. Zejména v současné době, kdy není jasné, jaký bude další vývoj městských financí, který je závislý především na daňových příjmech, by byl takovýto závazek investice, znatelnou zátěží, který by se mohl odrazit v ohrožení dalších investičních a rozvojových záměrů města," dodal Kotilínek.