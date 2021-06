Lidé se po rozvolnění opět baví. Po měsících klidu vyrážejí do hospod a hlukem obtěžují občany.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Po dlouhých týdnech, kdy lidé nesměli do hospod, natož večer vyrazit do ulic, jsou pryč. A je to znát. Po setmění se opět rozléhá karlovarskými ulicemi hlahol lidí, kteří jsou evidentně pod vlivem alkoholu. A ti zaměstnávají strážníky, protože zvedají jeden telefon za druhým kvůli rušení nočního klidu. Zatímco karlovarské strážníky zaměstnávali bavící se lidé hlavně o prvním červnovém víkendu, ty chebské v tom druhém.