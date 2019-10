Položit je vedle kontejneru na běžný odpad je ten nesprávný způsob a hrozí za něj pokuta. Další možností je odvézt ho na sběrný dvůr. Ne každý má však takovou možnost. A právě pro tuto skupinu lidí existuje v Sokolově služba nazvaná odpadové taxi.

„Služba taxiodpad je určená pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Sokolova. Nevztahuje se na zahradní kolonie a garáže a využít ji lze k odvozu objemného odpadu z domácností, jako jsou skříně, stoly, židle nebo postele. Dále sem patří pračky, myčky, televize, koberce, lina, ale i záchody a umyvadla,“ vyjmenoval druhy odpadu mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Jednorázová cena za odvoz jednoho kusu odpadu do 100 kilogramů je 100 korun. Cenu za službu hradí objednavatel před naložením odpadu na místě řidiči. Musí také připravit odpad na veřejné prostranství k naložení. Odpad je svážen na základě objednávky předem, a to v pracovním týdnu od 7 do 15 hodin. Objednat službu lze na číslech 359 808 452 nebo 725 729 459.

Služby nelze využít pro odvoz nebezpečného odpadu, směsného komunálního odpadu, stavebního odpadu, bytového jádra či starých oken, automobilových dílů, použitých pneumatik a bioodpadu.