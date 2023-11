Patří k jednomu z nejklidnějších a nejvybavenějších měst v Karlovarském kraji. Na první pohled si žije vlastním životem, ale podle starosty Jaroslava Bělíčka (nezávislý za hnutí VOK – Volba pro kraj) je Březová u Sokolova ve středu zájmu.

Starosta Březové u Sokolova ukazuje novou moderní a multifunkční hřbitovní kapli, která uspěla v soutěži Stavba Karlovarského kraje. | Foto: Daniela Sládková

„Zejména lidé ze Sokolovska mají zájem se k nám přistěhovat. Jsme totiž obklopeni přírodou, ležíme hned u dálnice a máme vše, co lidé k životu potřebují,“ vysvětluje starosta s tím, že do zmíněného Sokolova, kde jsou pracovní příležitosti, je to jen několik minut cesty.

Lidé z Březové ale jezdí za prací i do Karlových Varů, na Chebsko nebo do sousedního Německa. Vše je ale v relativně dobrém dosahu. Město Březová má necelé tři tisíce obyvatel a ekonomicky se mu daří zejména díky poplatkům společnosti, která v jeho katastru provozuje skládku. Úspěšní jsou tamní zaměstnanci radnice i v čerpání dotací a pochlubit se proto mohou zrekonstruovaným kulturním domem, zrekonstruovanou budovou úřadu, opravenými komunikacemi. Z vlastních prostředků se jim podařilo vystavět nový hřbitov nebo novou moderní a multifunkční hřbitovní kapli. Ta navíc uspěla i v soutěži Stavba Karlovarského kraje.

„Spolupráce s firmou provozující skládku je pro nás obrovským benefitem. Bohužel nám v posledních letech začal část peněz odebírat Státní fond životního prostředí (SFŽP), což nám nepřijde úplně férové. Jen za poslední tři roky jsme proto přišli o zhruba šedesát pět milionů korun,“ postěžoval si Jaroslav Bělíček.

I tak mají ale Březovští mnoho plánů. Připravit chtějí zhruba šedesát zasíťovaných parcel pro rodinné domy, přemýšlí o rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci náměstí a vyhlíží investora na rekonstrukci areálu bývalého zámku v nedaleké Kostelní Bříze, která je jejich spádovou obcí.

„Velmi intenzivně podporujeme naše sportovní oddíly, dobrovolné hasiče, divadelní soubor Lupínek nebo dechovou hudbu Březováček. I když jsme v předešlých letech museli vykácet v Březové množství přerostlých a nebezpečných dřevin, podařilo se nám z vlastních i dotačních prostředků vysadit zhruba tři stovky nových stromů. Snažíme se, aby naše město bylo stále zelené, dbáme na klidové zóny a společně s mým předchůdcem Miroslavem Boudou a dalšími zastupiteli pečujeme o město tak, jak nejlépe umíme,“ uzavírá starosta.

Daniela Sládková