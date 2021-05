"V dubnu roku 2017 začala na základě smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů společnost EKO-PF se svozem separovaného odpadu, v tomto případě upotřebených potravinářských olejů a tuků. Tato smlouva byla několikrát aktualizována vzhledem ke zvyšování počtu sběrných nádob a měnil se jejich objem. Protože zájem občanů o využití těchto nádob je velký, bylo nutné jednat o jejich dalším navýšení," potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Prozatím ten poslední přibyl na stanovišti separovaného odpadu v ulici Závodu míru u parkoviště vedle Penny marketu. Tam byla původně pouze jedna nádoba o objemu 240 litrů. Teď přibude další, stejně velká. Lidé jsou rádi. V minulosti mnozí z nich nevěděli, co s ním, a tak jej lili do záchodu či házeli do popelnic na směsný odpad. Ale olej ze smažení a další tuky z kuchyně rozhodně nepatří do komunálního odpadu, natož do kanalizace.

Pro sběr použitých olejů z domácností slouží speciální zelené nádoby, do kterých mohou lidé vhazovat surovinu v uzavřených PET lahvích. Jedná se tak o další možnost, jak pomoci lepším tříděním odpadů chránit životní prostředí. Do kontejneru nepatří motorové minerální oleje a nebezpečná maziva určená jen na sběrný dvůr ani prázdné lahve a plastové obaly od olejů a tuků. Použitý olej či tuk včetně sádla je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob, a ty vhazovat do speciálně označených nádob. Původní lahev od kuchyňského oleje není pro třídění vhodná. Její uzávěr totiž netěsní, a použitý olej by se tak mohl vylít.