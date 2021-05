„Pokud budeme muset za pět let proinvestovat v budově 22,5 milionu korun, mohou se pozastavit jiné investiční akce v Kraslicích. Budeme proto ještě jednat s krajem o prodloužení doby. Ideální by byl horizont 10 až 15 let,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Zároveň naznačil, co by v objektu mohlo být. „Je to zatím otázkou do diskuze, ale prioritou by měly být například malometrážní byty a zařízení sociální péče. Zde bychom se pak chtěli dostat i do sítě poskytovatelů sociálních služeb, kde lze čerpat od kraje finance,“ dodal starosta.

Objekt je poměrně velký a vedení města si dokáže představit, že by zbylo i místo pro ubytovací kapacity pro větší skupiny například turistů či sportovců, které v současné době ve městě nejsou.

Dobrou zprávou je i fakt, že tam zřejmě budou moci vykonávat praxi i učni ze Střední živnostenské školy Sokolov v oborech kuchař a číšník a provoz společného stravování. Pod dohledem pedagogů tam vaří a servírují obědy pro veřejnost, která by uvítala, kdyby provoz zůstal. Mají tam na výběr ze dvou jídel za příznivé ceny.

„Pokud město objekt koupí, je naším zájmem v praxi pokračovat. Naši zaměstnanci jsou krasličtí, takže i oni by jistě tuto možnost uvítali. Zatím nemám nic o změně majitele oficiálně potvrzené, a to, zda v objektu zůstaneme, bude ještě předmětem jednání. Pokud se dohodneme na podmínkách, mohli bychom zde pokračovat,“ potvrdila ředitelka školy Ilona Medunová.

K objektu patří také tělocvična, kterou hojně využívala veřejnost. Město by ji pronajímalo nadále. Otázkou však je, jestli za stejně ceny jako předchozí pronajímatel.

Komplex byl postaven pro učně a studenty Střední průmyslové školy výroby hudebních nástrojů. Školu navštěvovali mladí lidé z celé republiky a řada z nich poté v Kraslicích zůstala. Poté budovu spravovala Střední živnostenská škola Sokolov.