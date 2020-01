Městská policie se snaží tyto prostory kontrolovat a vysvětlit lidem bez střechy nad hlavou, že mají možnost azylu v Nádražní ulici. Provozuje ho společnost Pomoc v nouzi jako nízkoprahové centrum s noclehárnou.

Tam se však musí dodržovat jistá pravidla, a to mnohým bezdomovcům nevoní. Největším problémem je dlouhodobě alkohol. Peníze, které dostanou či vyžebrají, investují hlavně do něj a celý den popíjejí.

KRITIKA STRÁŽNÍKŮ

Přestože se od některých lidí snáší na strážníky kritika, že nedostatečně zasahují proti bezdomovcům, realita je podle vedení města jiná.

„Právě řešení problémů souvisejících s lidmi bez domova, jichž v uplynulých dvou letech v Sokolově výrazně přibylo, věnují strážníci značnou část své služby,“ konstatuje mluvčí města Vladimír Meluzín. Velkou oporu v legislativě přitom podle něho policie v současnosti nemá. Strážníci se snaží pravidelně věžové domy na sokolovském sídlišti Michal kontrolovat. Především večer prověřují mezipatra a sklepy. Pod přísnější kontrolou jsou rovněž obytné domy na náměstí Budovatelů. „Pokud v domech bezdomovce objevíme, jsou odtud vykázáni. Hlídka přijede i v případě, že ji zavolají obyvatelé domu. Dá se ale říci, že mnohem častěji musíme bezdomovce vyhánět z nemocnice, kam nás opakovaně volají. Je to v podstatě stejné každou zimu,“ uvedl Petr Procházka, velitel Městské policie v Sokolově. Připomíná, že lidé žijící zejména v panelových domech někdy zapomínají na základní opatrnost.

„Někdo zazvoní a oni hned otevřou, aniž by se vůbec zajímali, kdo to je. Jindy zase nejsou vstupní dveře do domu zavřeny. Doporučujeme, pokud už na bezdomovce někdo v domě narazí, ať se s ním nepouští do konfliktu a raději zavolá městskou policii,“ doporučuje Procházka.

AZYL HLEDAJÍ I V NEMOCNICI

Bezdomovci většinou trestnou činnost nepáchají, ale často po sobě zanechají značný nepořádek. Lidé přidávají zkušenosti i z nemocnice. „Čekal jsem na chirurgii, přišel bezdomovec a sedl si do čekárny. Značně zapáchal a popíjel plechovku piva. Bohužel nikdo neví, zda čekal na ošetření, či se jen ohříval,“ řekl student Lukáš Kočí.(roc)