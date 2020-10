Pendleři z Bavorska zase trávili neděli v dlouhé frontě na covid testy, které po nich zaměstnavatel požaduje. A našli sei tací, kteří vyrazili na hřbitov, aby se vyhnuli davům lidí na Dušičky.

„S nadcházejícím podzimem čeká na zahradě hromada práce. Snažím se shrabat a ostříhat všechno, co hrozí šířením plísně a hniloby. Jde o plesnivějící listy okrasných travin či uschlé výhony trvalek a další. Také chci, aby mi ještě v týdnu posekal vnuk Tomáš trávu. Snad bude hezky a stihneme to. Pokud ne, nic se nestane,“ řekl Ladislav Fedor z Mokřin. Jiní zase vyrazili do přírody. „Neděle byla slunečná, hlavně nepršelo. Tak jsme vytáhli kola a vyrazili na menší výlet s celou rodinou. Bylo to fajn. Potkali jsme, hlavně v lese, plno turistů. Lidé opět začali trávit čas v přírodě. Nic jiného se ani dělat nedá,“ řekla Lenka Provodová ze Sokolova.

Pendleři se vypravili na covid test. „V neděli jsem musela vyrazit na Pomezí, kde dělají samoplátcům testy na covid. Vyžaduje to po mně německý zaměstnavatel. Ve frontě jsem strávila zhruba hodinu,“ konstatovala Ivana Mannová z Aše.

„Přijela jsem za příbuznými do Sokolova, a tak jsem zašla na hřbitov. Chci se vyhnout návalu, který tam bude na Dušičky. Nyní tam bylo pár lidí a klid,“ řekla Naďa Cholevnická.