Sokolov a městská policie nabízí občanům i firmám bezplatnou službu pro nahlášení události v rámci čistoty města. „Chceme všechny ubezpečit, že se každým podnětem budeme zabývat a o výsledcích vás budeme přímo informovat na těchto stránkách,“ řekl staronový velitel městské policie Petr Kubis.

Město také už vyslalo do ulic první kontrolory. Lidé zařazení do veřejné služby se vydali do ulic města ve středu 14. dubna.

„Pro lidi evidované úřadem práce účast v tomto projektu znamená větší šanci získat zaměstnání, pokud projdou veřejně prospěšnou službou i veřejnými pracemi. Účastníky projektu vytipováváme společně s úřadem práce, s nímž je velmi dobrá spolupráce,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.

Hlavním cílem projektu je kromě jiného motivovat zájem veřejnosti na zlepšení životního prostředí ve městě a zároveň k větší ohleduplnosti vůči svému okolí.

„Hlavní je, aby se pružně reagovalo na úklid, ale i trestali původci skládek,“ zdůraznil Petr Melčuk ze Sokolova.