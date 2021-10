Ti se stěhují do bytů, které patří soukromých firmám či osobám. Město se proti těmto praktikám snaží bojovat, ale legislativa mu svazuje ruce. Zkouší tedy podobnou taktiku jako Rotava na Kraslicku. Vykoupit ty byty, které jsou prázdné nebo je chce jejich majitel prodat. Rozpočet obce je však omezený a na řadu přicházejí či čekají investiční akce.

"Bydlím tu 50 let, ale to, co se děje poslední dva roky je katastrofa. Začalo to zhruba před pěti lety, kdy se do bukovanských panelových domů začali stěhovat sociálně nepřizpůsobiví. Dělají bordel od rána do večera a od večera do rána. Muzika, řev, práce je pro ně cizí slovo. Když se jich zeptáte proč nepracují, vysmějí se vám. Proč by prý dělali za 14 tisíc, když mají od státu 20. Slušní lidé se stěhují pryč. Známí a kamarádky mi říkají, že takhle vynervovanou mě za celý život neviděli. Ať už s tím město něco dělá," říká jedna ze seniorek, která nechce být jmenována.

Sdílná nebyla ani mladá žena, která vyšla z domu, který usedlíci označují jako problémový. "Ano bydlím tady, ale nebudu s vámi mluvit," řekla stroze a zmizela.

Starosta Bukovan Miroslav Stropek upozorňuje, že legislativa nahrává kšeftařům s bydlením. Město má podle něj jen velmi omezené pravomoci a finanční možnosti. Nedávno koupila obec tři byty. Chce i další, ale vše je o penězích.

"Obec nejvíc pálí problém se sociálně slabými nepřizpůsobivými lidmi, kteří žijí v pronajatých bytech v místních panelácích. Někteří z nich narušují klidné soužití s ostatními obyvateli Bukovan. Obec se proto snaží skupovat volné byty, aby k podobným pronájmům nedocházelo," potvrzuje Stropek. Podle něho však nemá smysl koupit byt či dva v panelovém domě, kde je drtivá většina sociálně nepřizpůsobivých. "Nikoho ze slušných lidí tam poté do pronájmu nedostaneme," říká Stropek. I on se nejvíce bojí odchodu slušných lidí. Majitelé bytu jsou podle něj firmy z Prahy i jednotlivci například z Izraele.

Na tento negativní jev nejen Bukovan, ale i ostatních měst v našem regionu, upozornil starosta i hejtmana Petra Kulhánka.

„Problematiku obchodu s chudobou je třeba řešit na národní úrovni, protože se musí změnit i stávající legislativa, která je teď bezzubá. Tohle bude jeden z mých apelů na nově vznikající vládu, aby s tématem počítala jako jednou z priorit programového prohlášení,“ uvedl hejtman, který Bukovany navštívil.

Se starostou diskutovali i o možnosti znovu zřídit obecní policii, případně sdílet policejní hlídku s dalšími obcemi.