"Na výstavbu nové okružní křižovatky u čerpací stanice ONO a přilehlé průmyslové zóny nyní navazuje další stavba. Jde o dva nové chodníky, které propojí sídliště ze Slovenské ulice a z ulice Závodu míru se zónou ONO. Investorem této akce je město Sokolov a náklady dosáhnou zhruba 6,2 milionu korun. Dokončeny by měly být dokončeny letos na podzim," uvedl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Nové chodníky povedou jak od autobusové zastávky na hlavní silnici, tak směrem k sídlišti Vítězná. Součástí projektu okružní křižovatky je i návrh chodníků a míst pro bezpečné přecházení chodců přímo v prostoru nové okružní křižovatky.

Celkové náklady na okružní křižovatku jsou zhruba 30 milionů korun. Investorem je Krajská správa a údržba silnic. Podílí se však i Sokolov, a to zhruba 12 miliony. Z prostředků města bude například hrazena úprava větví místních komunikací ulice Závodu míru a Stará Březovská, výstavba nových chodníků na pozemcích ve vlastnictví města. Dále veřejné osvětlení navržené podél komunikace a kolem chodníků na pozemcích města nebo prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu.

Do zakázky se firmy původně nehrnuly. Zadavatel proto navyšoval cenu tak, aby se nějaké přihlásily. To se stalo a ve výběrovém řízení vyhrála ta s nejlevnější nabídkou. Vzápětí však odstoupila od smlouvy. Na řadě byla druhá v pořadí s vyšší cenou.

„V dopravní špičce je to katastrofa. Na hlavní všichni letí směrem k dálnici i od ní. Na vedlejší od sídliště stojíte navíc v kopci, což mnoho řidičů nezvládá při rozjezdu, je to hrůza. Stojíte tam věčnost,“ říká jeden z řidičů Richard Šťáhlavský.

„Několik let prosíme, aby tato křižovatka byla vyřešena. Kraji děkujeme, že do toho takzvaně šel. Je to úsek, kde dochází k nehodám,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.