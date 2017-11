Lidé v kraji letos věnovali rekordních téměř 14 tun zboží

Karlovarský kraj - Všechny cesty vedly v sobotu do centrálního skladu Potravinové banky Karlovarského kraje.

Ve skladu pomáhali dobrovolníci.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Sem se svážely potraviny a drogerie, které nakoupili lidé v rámci Národní potravinové sbírky, a dobrovolníci je rovnali do připravených regálů. Do sbírky se zapojilo 17 obchodů v Karlovarském kraji a celkem lidé letos věnovali rekordních 14 tun zboží (vloni 10 t). Všechno zůstává v našem kraji a pomůže těm, kteří to potřebují.