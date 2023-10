Papučový den každoročně připomíná důležitost a zásluhy mobilní hospicové péče, která umožňuje nevyléčitelně nemocným dožít doma.

Ve středu 11. října bylo možné potkat řadu lidí, kteří vyrazili do ulic v papučích. Nebyli zapomnětliví, roztržití ani jinak hendikepovaní. Svou obvyklou obvyklou obuv vyměnili za domácí papuče záměrně a vyrazili v nich ven, do práce nebo do školy. Pomohli tak šířit povědomí o mobilní hospicové péči a ukázali, že ji podporují.

"Dejte vědět lidem kolem sebe, že mobilní hospice pomáhají našim nejbližším důstojně dožít doma. Až do konce. Sdílejte své fotky s hashtagem#papucovyden#hospiccheb a šiřte toto poselství dál. Hospic Sv. Jiří se zaměřuje na poskytování důstojné a kvalitní péče lidem s vážným a nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí. Hospicový tým se nezabývá pouze fyzickými potřebami pacientů, ale také psychosociálními a spirituálními," říká za chebský hospic ředitelka Alena Votavová.

Posláním chebského hospice je poskytovat zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Své poslání chce hospic dlouhodobě naplňovat několika způsoby. Je to především poskytování služeb mobilní hospicové paliativní péče a podpora rodin či nejbližšího okolí příjemců hospicové paliativní péče. Dále je to spolupráce se stávajícími zdravotnickými zařízeními v oblasti působení, ale také rozvíjení osvěty a vzdělávání v oblasti péče o umírající. V neposlední řadě je to vybudování střediska s hospicovými lůžky.