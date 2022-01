"Lidé jsou nespokojeni s bezpečnostní situací. Chtěli jsme uspořádat osobní setkání, ale nyní jsme svázaní současnou situací. Nemůžeme pořádat setkání lidí naživo, tak vyzkoušíme setkání v online prostoru, na čemž jsme se dohodli s petenty. Zaslali nám své mailové adresy a zkusíme s nimi komunikovat touto formou," říká velitel městské policie Sokolov Petr Kubis.

K setkání a debatě by se měli připojit kromě městské policie i zástupci státní policie a zastupitelé a budou společně diskutovat o této oblasti a problematice v ní.

"Pokud se to osvědčí, tak bychom touto cestou šli do budoucna. Další stížnosti totiž máme od občanů v okolí ulice Slovenská. Je to jedna ze současných možností, jak s nimi mluvit. Mohlo by to být pro ně z pohodlí domova i jednodušší," myslí si Kubis.

Podle něj se petice týká problematiky v okolí kina Alfa. "To znamená drogová scéna, narušování veřejného pořádku, občanského soužití a to zejména v letních měsících. V těchto místech plánuje městská policie posílit kamerový systém. Samozřejmě se domlouváme i na spolupráci s Policií ČR, ale konkrétní následné kroky vyhodnotíme až na základě poznatků od občanů," dodal Kubis.

Lidé tam bydlící tvrdí, že na problémy upozorňují roky. "Přijeďte se podívat v létě. Ohně, kytary, zpívání a popíjení do rána. Kdo se chce vyspat do práce, nemá šanci. Říkám na rovinu, že jde většinou o Romy, kteří přes den spí a v noci dělají bordel. Policie přijede, odjede a je to tu znovu. A to, co se schází u zdejšího obchůdku v Hornické ulici za feťáky, o tom radši nemluvit," říká jeden z oslovených Sokolováků, který odmítl uvést své jméno. Prozradil pouze, že bydlí v panelovém domě nad restaurací U Rakve.