"Městskou polici jsem volal loni v létě dokonce dvě noci po sobě. Bylo to na linku 156 i na mobil, který mají údajně ve služebním autě. Nikdo mi to nebral. Jednalo se o rušení nočního klidu v okolí baru Hamburg. Poté mi vedení městské policie odpovědělo, že provedlo kontrolu spojení a níže uvedená čísla fungují bez problémů," říká Sokolovák Zdeněk Futo. Jediný problém podle vyjádření městské policie prý může být, když je linka přetížená. Poté prý hovory padají do schránky. Podle oznamovatele šlo tehdy o sedm hovorů před pátou hodinou ranní. "Informoval jsem o tom mailem Radka Nedělu z městské policie a odpověděli mi, že pokud se opět nedovolám budou rádi, když je o tom informuji," dodal Futo, který záznam svého marného volání zveřejnil na sociálních sítích.

To samé tvrdí i nynější velitel Kubis. "Že by se v dnešní době někdo nedovolal, to se asi úplně stát nemůže. Snad jen, když vypadne linka. Další možností může být také selhání lidského faktoru. Ale to se dá lehce dohledat z hovorů, GPS, kamer. Pokud nepřijede hlídka městské policie je třeba, aby mi to poté volající jako nadřízenému oznámil. To je stejné i u státní policie," říká Kubis.

Tvrdí, že po online debatě s lidmi z Hornické ulice, kteří si stěžovali na hluk, nepořádek, vandalismus, vulgaritu, agresi a jiné konflikty, začali strážníky více volat. Vedení městské policie slíbilo, že spolu s kolegy zapracují ještě více nejen na postřezích občanů, ale i na statistikách. Pak mohou přijít opatření ze strany policie. Narážejí však stále na stejný problém. Lidé se necítí bezpečně v lokalitách, kde se podle policejních statistik neděje závažná trestná činnost. Přesto chtějí strážníci lidem vyjít vstříc a posílají do zmíněných míst hlídky.

"V Sokolově se daří policistům snižovat nápad trestné činnosti. Je zde i dobrá objasněnost. Lidé však stále pociťují obavy v lokalitách u nádraží, v ulici U Divadla či Hornická. Nejde o trestné činy, ale o obtěžující hulákání na kolemjdoucí či rušení klidu v bytech panelových domů či před nimi. Chápu, že lidi statistiky policie moc nezajímají, že chtějí mít klid tam kde bydlí a vadí jim věci, které jim prostě ztrpčují život," dodává Kubis.