Může je ale motivovat fakt, že účast v tomto projetu městské policie s názvem Čisté město pro ně znamená větší šanci získat zaměstnání. Vybraní jednotlivci nemusejí jen uklízet město, ale vykonávat i řadu dalších činností.

"Lidi vybírá městská policie spolu s úřadem práce. Prozatím v drtivé většině uklízejí, ale mohou se zapojit i do administrativních prací nebo třeba pracovat v našem útulku," říká starostka Sokolova Renata Oulehlová. Hlavním cílem projektu Čisté město je kromě zapojení vybraných lidí do veřejné služby také motivovat veřejnost ke zlepšení životního prostředí ve městě. Samotní občané vnímají čistotu a pořádek v Sokolově spíše negativně. Vadí jim nepořádek u popelnic, psí výkaly, povalující se odpadky nebo autovraky. Stačí však, aby nebyli neteční. Mají dvě možnosti. Buď půjdou a nepořádek uklidí sami. Anebo využijí web Čisté město kam nepořádek nahlásí. Není to ve městě novinka. Služba však byla opomíjená, nyní ji chce městská policie nejen oživit, ale stanovila službu dokonce jako prioritu.

"Všechny ubezpečuji, že se zabýváme každým podnětem a o výsledcích veřejnost informujeme na webových stránkách," tvrdí velitel městské policie Petr Kubis.

Ironií osudu je, že většina vybraných lidí bydlí v sociálně vyloučených lokalitách, kde je nepořádek největší. A tak si vlastně uklízejí po sobě či po svých sousedech a blízkých. Městská policie si pochvaluje, že má tyto zaměstnance pod sebou a může tak pružněji reagovat na zjištěný nepořádek. Mnohdy totiž hlídka při pochůzce sama zjistí, kde je třeba uklidit. Uchazečům evidovaným na úřadu práce zase umožní získat si pracovní návyky. Veřejná služba je i pro osoby, kterým byl uložen trest obecně prospěšných prací. Hodiny si mohou odpracovat pro město, pod dohledem strážníků.

"Nepořádek u popelnic asi trápí každé město. Jsem rád, že ho mohu jednoduše vyfotit a poslat z mobilu. Ideální by bylo, aby ho uklízeli ti, u nichž se nachází," říká Pavel Stejskal ze Sokolova.