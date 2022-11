O tom, kde převážně romské rodiny skončí, se vedou ve městě diskuze. Jedni tvrdí, že půjdou tam, odkud přišli. Druzí zase, že se v rámci Sokolova přesunou jinam a tipují kam by to mohlo být. Někteří z nich spekulují o domě nad chemickými závody. Na sociálních sítích běží čilá diskuze a výjimkou nejsou ani slova o trestním oznámení.

Někteří z nově zvolených zastupitelů se snažili zjistit, jak se věci doopravdy mají. "Reagovali jsme na některé zprávy o údajném stěhování obyvatel z vyloučené lokality u nádraží do jiné části Sokolova, konkrétně do lokality Tovární. Kontaktovali jsme majitele nemovitosti z Tovární, abychom zjistili detaily. Jednatelé firmy připustili, že o koupi nemovitosti jednají, nicméně, jak sami uvádějí, s jiným předmětem podnikání - investiční nemovitost. Byli jsme ujištěni, že žádný přesun ghetta není na pořadu dne," sokolovský zastupitel Adam Gundacker (SPD a Trikolora).

Integrovaná škola pořádala oblíbený Studentský pochod

Reagoval tak na prohlášení lidí, kteří tvrdí, že nejmenovaná pražská firma bude v nejbližších dnech obcházet lidi z vyloučených lokalit a nabízet jim bydlení a nájmy. Vyhlédla si podle něj dům v Tovární ulici a vybuduje v něm nájemní bydlení.

Celou záležitost budeme bedlivě sledovat," dodal Gundacker. Toto prohlášení se některým pravděpodobně nelíbí. "SPD a Trikolora je FBI. Prosím, aby jste se přestal starat do záležitostí, do kterých Vám nic není a přestal také zmiňovat naše jména v případě překažení obchodu, či jiného nabádání je to přinejhorším na žalobu. Pokud máte takový problém s prodejem budovy, máte možnost ji koupit a dále s ní nakládat dle Vašeho uvážení," vzkazuje zastupiteli jeden ze Sokolováků Dominik Bandy.

Lidem vadí pozdní informace o haváriích v chemičce

Deník se vypravil přímo do lokality, odkud se mají nájemníci vystěhovat. Někteří tak již učinili, jiní stále zůstávají. Celkem bylo v bytech před prodejem zhruba 150 lidí. Na místě byla zrovna obecně prospěšná společnost KOTEC, která s lidmi pracuje a do rodin dochází. "Lidé tu stále bydlí. někteří z nich stále věří tomu, že jim bydlení najde pan Berka, který se dohodl na prodeji nemovitostí městu," říkala ve středu terénní pracovnice. "Poměrně dost lidí mi říkalo, že se stěhují na Rovnou. Někdo šel do Oloví a myslím i do Kraslic. Já zatím nic nemám. Jak řeknete někde, že jste z lokality sokolovského nádraží, nikdo vás nechce. Všichni to viděli v televizi, když tu natáčela," uvádí obyvatel, který nechce být jmenován. Sám podle svých slov doufá, že mu bydlení najde město Sokolov, tedy sociální odbor.