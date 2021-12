Od 17 hodin následovalo v kostele sv. Jakuba Většího vystoupení brilantního běloruského hráče na akordeon Aliaksandra Yasinského, který mimo jiné letos vystupoval při pražské návštěvě Světlany Tichanovské, běloruské aktivistky a kandidátky na prezidentku. Aliaksandr Yasinski je fenomenální akordeonista. Skladatel filmové hudby. Laureát a vítěz národních a mezinárodních soutěží. Hraje a experimentuje s různými styly a žánry.

"V Čechách žiji 10 let a vždy jsem si přál, abychom u nás doma měli prezidenta jakým byl Václav Havel. Dodnes jsou v Bělorusku stovky zavřených odpůrců tamního totalitního režimu a statisíce lidí moji rodnou zemi opustilo a stále opouští," řekl Aliaksandr během svého vystoupení.

"Lidi občas zapomínají co zde bylo před rokem 1989 a vnímají to z pohledu jakési nostalgie. Myslím si, že je dobře připomínat co bylo a jaké hodnoty Václav Havel zosobňoval on sám. Za dob komunismu bylo vidět, jak dokáže být doba zvrácená," dodal Balatka.