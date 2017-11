Lidé žili pod stálým psychickým nátlakem, vyprávěla pamětnice studentů

Sokolov – „Jako malé dítě si velmi živě pamatuji násilnou kolektivizaci zemědělství. Narodila jsem se v únoru 1948, tatínek byl soukromě hospodařící zemědělec, bez luk a s lesy měl necelých deset hektarů, a přesto ho nazvali kulakem,“ začala své vyprávění Zdeňka Kuzebauchová.

Jejími posluchači byli studenti prvního a čtvrtého ročníku Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově. Paní Kuzebauchová jim přišla o době 50. a 60. let dvacátého století vyprávět v rámci projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách.

Právě pamětníci jsou nejlepší způsob, jak mladým lidem přiblížit historii. „V letošním ročníku chceme žákům a studentům připomenout, že v moderní československé historii existuje nejen útlak, ale i nepřerušená tradice vzdoru. Jistě, statečných a odhodlaných lidí nebylo moc – jenže to je jen další důvod, abychom jim věnovali pozornost a projevili úctu. I díky nim žijeme v demokratické zemi,“ říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni, která projekt pořádá.

O smyslu projektu je přesvědčená i Daniela Synáčová, vyučující dějepisu na ISŠTE, která školu přihlašuje pravidelně každý rok. „Cílem těchto měsíců filmů, které probíhají každý rok v listopadu, je připomenout nějaké bezpráví, které se v minulosti dělo. Chceme ukázat, že když je tu nějaký totalitní režim, když tu vládne jedna strana, lidé nemají plná práva. Chceme, abyste si uvědomili, že svoboda je strašně vratká,“ uvedla na začátku besedy.

V první části studenti zhlédli film Meze, příběh Jana Sedláčka, který dlouho odolával vstupu do JZD a pomáhal šíření Charty 77. Pak se zaposlouchali do životního příběhu Zdeňky Kuzebauchové. Že sledovali pozorně, dokládají i otázky, které měli během diskuse. „Říkala jste, že tam chodili estébáci a brali rolníky přímo z polí. Co se potom s těmi lidmi stalo?“, „Jak jste říkala, že jste nemohla studovat na gymnáziu, jak to potom dopadlo?“, „A jak jste vnímala revoluci v roce 1989?“ ptali se studenti.

Zpětnou vazbu si po skončení dělá i sama vyučující. „V další hodině chci u prváků, aby mi napsali své pocity, co je překvapilo, co je zaujalo. Po těch starších už chci hodnotící zprávu, kde vyjádří i svůj osobní postoj a zhodnocení besedy,“ sdělila. Ohlasy na besedy bývají, jak dodala, vesměs pozitivní.

Projekt Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách seznamuje žáky a studenty s moderními československými dějinami. Na více než čtyřech stovkách českých základních a středních škol se letos již potřinácté konají filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky i filmaři.