V roce 2017 byla uzavřena se spol. ČEZ Energetické služby s.r.o., Smlouva o nájmu souboru centrálního zásobování teplem města Horní Slavkov. Smlouva byla uzavřena na základě soutěže - koncesního řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Smlouva je uzavřena na deset let s tím, že fixace ceny tepla je v délce tří let. "Ceny tepla do roku 2021 nevykazovaly velkých výkyvů. V roce 2022 došlo k extrémnímu nárůstu ceny plynu na burze z hodnoty z 1.355 až na 8.000 korun za 1 MWh. Zrovna v tomto roce jsme se dle smluvních podmínek nacházeli na konci tříleté fixace ceny tepla, tedy zrovna v době, kdy byla cena zemního plynu nejvyšší a ještě za situace, kdy se otevřeně hovořilo o tom, že Evropa nemá dostatek plynu na další období. Tato fixace v roce 2022 zachránila naše občany od skokového zvýšení ceny tepla. Nedošlo k navýšení ze 482,20 Kč/GJ bez DPH na cenu, která by jinak byla na úrovni cca 1.876,60 Kč/GJ bez DPH. Provozovatel v roce 2022 musel nakoupit plyn na další období, aby zajistil bezpečný chod tepelného hospodářství a jistotu dodávek tepla pro občany," vysvětluje starosta Horního Slavkova Alexandr Terek.

Vláda ČR, vědoma si situace s cenou energetických komodit pro rok 2023 zastropovala ceny energií. Díky tomuto vládnímu stropu byla cena tepla nižší než skutečné náklady.

"Jenže tento vládní strop pro rok 2024 již není a tedy teprve teď se projevila skutečná cena tepla. Cena pro rok 2023 byla předběžně vypočtena na 1.223,20 Kč Kč/GJ bez DPH po zastropování. Pro rok 2024 se již zastropování ceny zemního plynu neuplatní a předběžná cena tepelné energie je dle místa předání až 1.711,30 Kč/GJ bez DPH. Abychom měli jistotu, že cena je určena správně, požádali jsme v lednu letošního roku Energetický regulační úřad o provedení cenové kontroly. Cenu tepla jsme se zastupiteli projednávali v lednu i v tomto měsíci na zasedání zastupitelstva města. Pro tento rok se s cenou tepla již moc dělat nedá. Respektive jedinou možností je finanční kompenzace z rozpočtu města. To by však znamenalo v zásadě zrušit téměř všechny investiční akce plánované v tomto roce. Zastupitelstvo o tomto kroku nerozhodlo, a tedy cena tepla zůstane v tomto roce bohužel vysoká," konstatuje Terek s tím, že řeší cenu tepla na rok 2025 - 2026. Zde se prý nabízí možnost cenu snížit nákupem plynu na rok 2026. Došlo by k jakémusi ředění ceny. Ta by zůstala stejně vysoká, ale rozložila by se do delšího období.

Zdroj: Roman Cichocki

Město vypočítalo předběžné kalkulace s delším i kratším obdobím. Podle starosty uvedené ceny vychází z aktuálně dostupných informací, jsou orientační a s ohledem na geopolitickou situaci a plnění uhlíkových cílů EU nepředvídatelné. Může prý nastat obdobná situace jako v roce 2021 - bude nakoupen plyn na rok 2026 za současné „levné“ ceny, které se však v roce 2026 ukážou jako drahé (a město bude vystaveno kritice) nebo naopak bude cena plynu v roce 2026 vyšší a město bude mít díky nákupu plynu v roce 2025 -2026 levnější teplo než jinde. "Těžko dnes říci, jaká cena plynu bude. Uvědomujeme si, že ceny tepla jsou nevídaně vysoké, proto budeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktním pracovištěm v Horním Slavkově pořádat informační dny, kde se lidé mohou dozvědět, zda by dosáhli na jednu z finančních pomocí v rámci státní sociální pomoci," dodal Terek.

"Lidé už nyní pociťují zvýšené náklady na tento rok a to ještě nedostali vyúčtování za rok 2023. Naše Společenství vlastníků jednotek platilo před dvěma roky zálohy 40 tisíc. Nyní je to 160 tisíc, tedy čtyřnásobek. Z médií slyšíme jak dochází v republice k narovnání cen, snižují se zálohy, které nejsou tak likvidační. I lidé v okolních obcích a městech mluví o maximálních 800 až 1000 korunách za GJ. My platíme 1900. Spolu s očekávaným vyúčtováním za rok 2023 to nebude příjemné," říká Jeden z občanů Petr Hereš.

Lidé se obracejí nejen na město, ale i na poslankyni a bývalou starostku Horního Slavkova Janu Mračkovou Vildumetzovou.Ta v otevřeném dopise vyzývá starostu Tereka mimo jiné k tomu, aby o složité situaci informoval i vládu, která podle ní nese za nastalou situaci svůj nezpochybnitelný díl viny. "Pokud se vám nepodaří dojednat a najít cestu ke snížení ceny, tak je otázkou, zda byste neměli zvážit finanční kompenzaci pro své občany. Ceny energií, bezpečnost, ale i kvalitní zdravotní a sociální služby a uklizené město jsou pro občany velmi důležité ke spokojenému životu a pocitu, že Horní Slavkov je tím skvělým místem pro jejich spokojený život," píše Vildumetzová závěrem dopisu.