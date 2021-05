Při větrném počasí prý hrozil pád skla z oken přímo na chodník a silnici. Všechna okna byla vysazena a složena uvnitř objektu. Projektant pracuje na úpravě projektu a dotace na záměr nebyly pro letošní rok vypsány.

A plány, co s více než dvacet let zavřeným hotelem, tu v minulosti byly. Jeden z nápadů byl například přestavět komplex na pivovar. Projekt to byl za zhruba 200 milionů korun. Město tehdy záměr vítalo, ale kdo a jak jej měl financovat se nakonec veřejnost nedozvěděla. Mezitím se několikrát změnil majitel. Posledním je obchodní firma Pivovar Kraslice a.s. Ti chtěli původně projekt pivovaru zeštíhlit a představit veřejnosti. Zatím se to nepodařilo a poté přišla koronavirová krize. A hotel chátrá dál. A není sám. Už v minulosti stavební úřad v Kraslicích připustil, že objektů v havarijním stavu je v Kraslicích požehnaně.

V minulosti měly Kraslice pivovary hned dva. Jeden z nich nesl název Pivovar Böhm a uzavřen byl v roce 1923. Zbytky dalšího pak byly zlikvidovány zhruba před patnácti lety v blízkosti vlakového nádraží.