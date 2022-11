Penny lehlo popelem kvůli mladíkovi, který si u něj chtěl jenom nabít telefon

Jak potvrdil, silný zápach evidovali lidé na území Sokolova od nočních hodin. "V brzkých ranních hodinách jsem byl informován operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, že došlo k úniku ethylakrylátu v objektu společnosti Synthomer v Sokolově. Únik této látky ihned v nočních hodinách začali likvidovat jak zaměstnanci společnosti Synthomer, tak zejména jednotky hasičů. Únik kapaliny dle jejich vyjádření nepůsobí žádné vážnější zdravotní problémy, jde pouze o silně zapáchající látku," doplnil Kubis.

Hned v ranních hodinách kontaktoval podle svých slov i operační středisko Zdravotnické záchranné služby. Zjišťoval, zda nebyl ze strany občanů města Sokolova oznámen jakýkoliv zdravotní problém, který by měl souvislost s únikem uvedené látky. "Zdravotnická záchranná služba k žádnému takovému případu nevyjížděla. Na čtvrtek jsem svolal schůzku s ředitelem společnosti Synthomer a ředitelem Územního odboru Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, abychom tuto nepříjemnou událost projednali a hledali řešení, aby k podobným situacím nedocházelo," dodal starosta Sokolova

V chemičce došlo k úniku ethylakrylátu, lidé v Sokolově si stěžují na zápach

K situaci se vyjádřilo i vedení chemických závodů. "Naší prioritou je bezpečnost provozování, v letošním roce jsme do projektů v oblasti bezpečnosti investovali v přepočtu více než 87 miliónů korun. Za způsobený zápach během nočních hodin se velice omlouváme. Bezpečnost a zdraví obyvatelstva, včetně dopadů na životní prostředí nebylo ohroženo,“ sdělil za Synthomer ředitel Milan Brejchal.

Reakce některých lidí, že k únikům dochází stále častěji, jsou podle odpovědných orgánů informace nepodložené. Šíří se prý pouze na sociálních sítích a jsou typu jedna paní povídala.

"Byl to opravdu silná zápach a nikdo nevěděl co se děje. Nějaké zbytky akrylátu jsou cítit ve vzduchu každou chvíli, na to už jsme si zvykli. Ve středu ráno to však byla síla. Do ulic mohli hned vyrazit například strážníci, policie nebo hasiči s autem a přes megafon říci lidem, že došlo k úniku ať třeba zavřou okna," myslí si mladá maminka Petra s dítětem v kočárku, kterou Deník oslovil na sídlišti Michal.