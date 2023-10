Další turistický výšlap naplánoval výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov na středu 18. 10. I přes první podzimní mrazíky ale za krásného slunečního podzimního počasí se sešli příznivci turistiky k výšlapu spojenému s opékáním buřtů.

Podzimní turistika se Slaměnkou. | Foto: KD Slaměnka Sokolov

Vlakem jsme dojeli do Lokte a odtud jsme pokračovali do osady Dvory. Tam nás očekával správce místní klubovny a měl již připravený oheň na opékání buřtíků a také točené pivečko a kávičku. Po opečení a konzumaci buřtíků nás čekalo sladké překvapení. Děvčata ze Slaměnky napekla spoustu sladkých dobrot. Švestkový koláč, vanilkové rohlíčky, 5 druhů jablečných závinů, tvarohové koláčky. S černou kávou neskutečné pohlazení po duši!

Dále jsme pokračovali do Starého Sedla. Většina účastníků po 8 km chůze pak jela autobusem do Sokolova, ti zdatnější pokračovali přes nový most přes řeku Ohři po cyklostezce k sokolovskému nádraží, trasu si prodloužili o 5 km. Slunce a nádherně zbarvená příroda umocnily hezký zážitek z výšlapu.

Další akce Klubu důchodců Slaměnka Sokolov najdete ve skříňce u Výběru a na stránkách sokolovského Patriota.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov