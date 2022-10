Zdeněk Bednář získal 10 z 15 zastupitelských hlasů. Místostarostou na plný úvazek je Petr Zahradníček (TOP Loket), který bude mít v gesci školství, organizaci kulturních akcí, energetiku, majetek nebo pravidelný monitoring drobných závad ve městě. “Jsme pyšní na to, v jakém stavu jsme město předali. Je připraveno i mnoho projektů jako Tovární ulice nebo hasičská zbrojnice a věřím, že se v nich bude pokračovat,” uvedl dnes již bývalý starosta Petr Adamec. “Nebylo to vždy mezi námi v rukavičkách. To město se ale někam posunulo, za to bych chtěl Petru Adamcovi poděkovat,” reagoval Zdeněk Bednář.