Doprava, preventivní činnost, ale i klesající počty státních policistů. To byly hlavní důvody, proč se v Lokti rozhodli založit městskou policii, která zde oficiálně začala působit 2. května. Tento měsíc budou probíhat školení, úprava služebního vozidla a plnohodnotnou službu zahájí dvojice strážníků 14. června. Loket si zřízením městské policie slibuje lepší vymahatelnost právních předpisů, které se týkají dopravy, veřejného pořádku, občanského soužití či obecně závazných vyhlášek.

Loketské náměstí. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Strážníci se budou starat hlavně o řízení dopravy nejen při velkých kulturních akcích, ale i o zklidnění dopravní situace na historickém náměstí či na sídlišti. V Lokti pro obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie zvedla ruku většina zastupitelů. Podle vedení města je největším problémem špatné parkování řidičů, nedodržování dopravního značení a absence státních policistů.

„Od covidu zažívá naše město velký nápor turistů. Je nutné na to reagovat. Řešili jsme situaci se státní policií. Odchody policistů do civilu jsou ale značné, a navíc nemají na starosti jen Loket. Pod rajon loketských státních policistů spadá i Nové Sedlo, Staré Sedlo a Horní Slavkov. Jen v loketské Sportovní ulici jsou řešeny stovky pokut a pořád narůstají. Štve nás, že budeme suplovat práci státní policie," řekl na zasedání zastupitelů starosta Lokte Zdeněk Bednář s tím, že stejně jako další zastupitelé chápe, že přednost u státních policistů mají trestné činy, a ne přestupky za parkování.

Místostarosta Lokte Petr Zahradníček potvrdil jeho slova s tím, že dopravní značky řidiči prostě ignorují. „Bohužel nic jiného než restrikce zřejmě nepomůže. Městská policie ale nebude jen o dopravě. Měla by dohlížet i na veřejný pořádek, zajišťování různých akcí či asistovat u bezpečné cesty dětí do škol,“ řekl. Zároveň nastínil náklady na zřízení policie s tím, že finančně pomohl i Karlovarský kraj, který poskytl dotaci ve výši 300 tisíc korun. „Samotné zřízení městské policie odhadujeme na 800 tisíc korun až jeden milion. Zde by nám mohla pomoci individuální dotace z kraje. Jsme turisticky nejnavštěvovanější lokalitou regionu. Náklady na jednoho strážníka za rok pak vychází na 900 tisíc korun. Roční provoz městské policie odhadujeme na 1,5 milionu korun. Je to finančně náročné, ale odhadem až třetina ročního provozu by se mohla vrátit z pokut," konstatoval Zahradníček na zasedání zastupitelů.

Iniciativa na zřízení městské policie vzešla z potřeby efektivněji zvládat nápor návštěvníků, které Loket každoročně přitahuje. Město se pyšní významnou gotickou památkou a hostí různé kulturní a sportovní události. Ročně ho navštíví stovky tisíc lidí. Strážníci budou sloužit především v pracovních dnech, ale dle potřeby budou k dispozici i o velkých kulturních akcích, které se konají o víkendech.

Městská policie bude mít na starosti parkování. Nová parkovací místa vznikla i u dopravního terminálu. Připomeňte si na videu jeho otevření:

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

„Loket je jedním z nejnavštěvovanějších míst našeho regionu. Kromě toho, že má na svém území významnou gotickou památku, jejímiž branami ročně projde na 150 tisíc lidí, pořádají se zde i velké kulturní a sportovní akce. Situace ve městě, a to nehovořím jen o parkování, je vlivem absence městské policie dlouhodobě neudržitelná,“ uvedl již dříve hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V současné době plnohodnotnou městskou policií v kraji disponují města Aš, Františkovy Lázně, Cheb, Chodov, Karlovy Vary, Kynšperk nad Ohří, Mariánské Lázně, Nejdek, Nové Sedlo, Ostrov, Potůčky, Rotava a Sokolov.