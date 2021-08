Po velmi deštivých posledních dnech se totiž během soboty alespoň na část dne obloha protrhala, a konečně se vrátilo léto i s příjemnými teplotami. Odpoledne se ale znovu zhoršilo a davy lidí, které od rána proudily do historického jádra, se po tak 16. hodině postupně rozprchly.

Loket během víkendu opravdu vyzkoušel, kolik návštěvníků dokáže pojmout. Nádvoří hradu, náměstí i historické uličky včetně všech restauračních zahrádek byly naprosto plné, pandemie nepandemie. Kdo získal místo u stolu na předzahrádce nebo pro své auto, byl vítěz. Také návštěvníků mimo Karlovarský kraj totiž nebylo rozhodně málo, zaparkovat tak bylo velkým problémem. Auta stála až ke starému hřbitovu. "Přijeli jsme z Tábora. Jsme tu na dovolené. Bydlíme v jednom malém penzionu v Mariánských Lázních a tuto historickou akci jsme si nemohli nechat ujít. Alespoň nějaké zpestření, když je počasí špatné. Co nám ale vadí ještě více, jsou ty mraky lidí. Kdyby tu byla tak polovina, tak by to ještě šlo," hlásila rodina Voráčkových.

Velké množství lidí naopak vítali prodejci. "Konečně máme nějaké tržby. To víte, i na nás se covid projevil. Snažíme se toho obrazit co nejvíce, ale v regionu moc podobných akcí není, a tak cestujeme, jak se dá," svěřila se prodavačka keramiky.

Na slavnostech purkrabího Půty, které se konají v Lokti už mnoho let, nechyběl tradiční historický jarmark. Lidé si mohli koření, medovinu a víno, košíky, minerály, ruční textilní výrobky, keramiku, cukrovinky, nože a mnoho dalšího koupit nejen na náměstí, ale i přímo na hradě. Tady byl jarmark navíc doplněn i ukázkami tradičních řemesel - od kováře, bednáře či přadlenu. Ve 13 hodin nechyběl samozřejmě ani historický průvod městem, který patří vždy mezi největší podívanou. Vadou na kráse vedle velkého množství lidí byla i změna místa rytířských turnajů. Ty se totiž nekonaly na přehledném kolbišti, kde je stupňovité pódium, ale na přeplněném nádvoří, kde nebylo téměř nic vidět.