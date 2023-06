Země je zachráněna, zaznělo v závěru školy v přírodě, na kterou se vydaly děti z 1. stupně Základní školy v Lokti v termínu od 9. do 18. května do Poustek.

Návštěvníci 2023 – epedice Poustky. Loketští školáci vyrazili na školu v přírodě. | Foto: ZŠ Loket

Školy v přírodě se zúčastnilo 93 žáků, tři děti učitelů, 12 učitelů a vychovatelů a 1 zdravotník. Letos jsme měli dva vychovatele navíc. Školandovská hra se nesla v duchu scifi seriálu Návštěvníci.

Třídy se rozdělily na 4 týmy expedice – akademiky, techniky, lékaře a asistenty. Každý tým měl svůj kufřík, do kterého sbíral odměny v podobě písmen z abecedy. Učitelé a vychovatelé mohli jednotlivé žáky motivovat za chování, úklid na pokojích, pomoc kamarádům, vstřícnost, ochotu, odvahu atd. Pro odpolední činnost byly připravené sešity Adama Bernaua. Jednotlivé týmy expedice plnily úkoly ze seriálu. Např. amarouny, rozbor vody, paruky, kufr likvidátor aj. Jeden večer došlo i na „žhavení“ v lese. Cílem byla spolupráci mezi týmy a zjistit, kdo je děda Drchlík a zachránit tak Zemi.

Je řada pedagogů, kteří vyučují jinak. Napomáhá jim i Elixír do škol

Expedice Poustky své týmy prověřovala i v terénu, například turistickými výlety na Hraběnčinu vyhlídku (1.–5. ročník), žulové balvany Bábu a Dědka (3.–5. ročník), bunkry a břidlicový lom (1.–5. ročník) a také přesunem v čase do minulosti – celodenní výlet na Krakovec a zpět do přítomnosti do Kralovic. Děti si vedly vlastní deníky CML, do kterých si zapisovaly vše, co na školandě dělaly – ve škole učení, odpolední a večerní zážitky, finanční gramotnost i poznatky z výletů. Žáci 1. stupně mají na škole v přírodě dopolední vyučování. Snažíme se využívat vyučování v přírodě, pokud počasí dovolí.

Prvňáci byli pochváleni přede všemi za odvahu, že jeli poprvé a vše zvládli. Páťáci se za tmy u táboráku a při svíčce slavnostně loučili se školou v přírodě. Letos jim paní vychovatelka připravila překvapení v podobě mozků CML z 3D tiskárny. Velmi se osvědčily v areálu vysílačky i reproduktor, který jsme mohli využívat hlavně venku (diskotéky, srocení u ohně).

Rotavské Hry u hranic bez hranic vyhrála Kyselka. Korunku krásy získal Velichov

Škola v přírodě probíhala v poklidném sledu. Počasí přálo, žáci nebyli nemocní, většinou drobná poranění z vycházek a her. Všichni dobře a hodně jedli, velmi často si žáci i dospělí chodili přidávat. Zaměstnanci ŠVP Poustky i pan vedoucí Mařík nás chválili, že ZŠ Loket má velmi hodné děti a zorganizovaný program pro děti.

Chtěli bychom také poděkovat všem ze ŠVP v Poustkách: panu Maříkovi, paní Dohnalové, paní Kolárové, kuchařkám, údržbářům, uklízečkám, ale i všem z kukaně, jak říkáme vrátnici. Také děkuji všem včetně paní ředitelky E. Grosmanové, paním učitelkám, vychovatelům a panu zdravotníkovi.

Znáte šikovné děti s odvahou a dobrým srdcem? Přihlaste je do ankety Dítě Česka

B. Nývlt,Š. Flesarová, P. Lillová, B. Sobotková, V. Zikulová, M. Naporowská, Z. Nováková, D. Papayová, J. Weissová, L. Čiháková. D. Žikešová, P. Gibiec a D. Zikulová

Zemi jsme zachránili a CML nás poslal zpátky domů, kde už se na nás všichni těšili a my na ně.