Základní škola Rokycanova v Sokolově bývá obvykle každý víkend osiřelá a tichá. Tuto sobotu se ale u vchodu tísnily davy rodičů, prarodičů a dětí. Ti všichni se totiž přihlásili do soutěže Pevnost Centrálka.

Lovec Jiří Martínek překvapil děti v Sokolově. Zapojil se také do soutěží. | Video: Deník/Roman Cichocki

Škola letos slaví130. výročí od svého založení. Soutěž byla první z několika akcí věnovaných právě tomuto výročí. Svou přítomností potěšil děti i lovec s přezdívkou Vševěd Jiří Martínek.

„Přihlásilo se 50 rodinných týmů. Soutěžili ve všem, co ve škole vyučujeme. Od světa práce, přes jazyky, fyziku, tělocvik, hudbu, chemii včetně pokusů, matematiku a další,“ řekla ředitelka školy Petra Šišková. Té se zároveň podařila úžasná věc. Dostala totiž nápad pozvat jeden z nejbystřejších mozků v republice, historika a vysokoškolského pedagoga Jiřího Martínka, kterého zná většina diváků jako lovce Vševěda z populárního soutěžního pořadu Na lovu.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

„Pana Martínka jsem oslovila a on souhlasil s účastí na naší akci. Nejen pro mě, ale i pro ostatní soutěžící to bylo myslím pěkné zpestření. Je to velký pohodář a sympaťák, což určitě potvrdí, každý, kdo se s ním setkal, či fotil. Byl velmi empatický a každému rád vyhověl. Zapojil se i do několika soutěží,“ dodala Šišková.

„Škola mě oslovila, měl jsem volno, a tak jsem přijel. Velice rád jsem podpořil sobotní soutěž dětí a rodičů,“ řekl Martínek.

Viktorie Mertová alias Belladonna: S lovci se na sebe občas hodně vztekáme

„On věděl úplně všechno,“ komentoval doktorovy znalosti při několika soutěžích jeden ze školáků. „Vždyť je to Vševěd,“ odpovídal mu bezelstně jeho spolužák. Jiří Martínek byl v Sokolově už od pátku, kde měl na sokolovském zámku přednášku o Kypru, odkud se nedávno vrátil. Ve svém víkendovém programu si našel čas i na návštěvu nedalekého Lokte.

Moderovat Na lovu je můj koníček. Chci vidět plakat i lovce, říká Ondřej Sokol

Zejména děti, ale i dospělí, si nenechali ujít během soutěží možnost se s Vševědem vyfotit či si s ním jen tak popovídat. Rodinné týmy využily i přítomný stánek Fotopiksla - Nezapomenutelný okamžik a doma tak mají na památku fotografii na tento zajímavý den.