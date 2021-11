V reprezentaci je v současné době sokolovský David Berka a v širší kádru nechyběla v minulosti ani Lucie Kaprová. Oba dva se v sobotu utkali v sokolovském bazénu s kolegy z celé republiky.

Lucka Kaprová využívá svých dovedností nejen při závodech, ale v létě slouží jako plavčík na jednom z největších koupališť v našem kraji. "Přes léto pracuji brigádně na koupališti Michal v Sokolově. Mám za sebou už šest sezon," říká mladá záchranářka. Práce plavčíků není jen opalování, ale mají velkou zodpovědnost. "Pokud je v areálu třeba tisíc návštěvníků je to náročné. Lidé se rozprostřou po celé vodní ploše a není vůbec lehké tento prostor uhlídat. Dále jsou v areálu různé vodní atrakce jako skluzavka či trampolíny. Tam mají někteří z návštěvníků tendence dělat vylomeniny a my musíme být ve střehu," říká Kaprová. Největším problémem obecně je podle ní fakt, že lidé přecení své plavecké schopnosti a poté jim dojdou síly.

Mezi záchranáři začínala Lucie velmi brzo. "Začala jsem mezi ně chodit už v pěti letech. Od té doby závodím a v 18 letech jsme si udělala kurz plavčíka," říká záchranářka. Sobotní závody přinesly několik disciplín. Na první pohled možná přišla laikům nejtěžší ta, kdy musí ve vodě tahat barel plný vody. A to není vše. Poté ho musí vytáhnout na břeh a z břehu na startovní bloky. Problém by s tím měl každý druhý chlap natož drobná slečna. Lucie však hodnotí jako těžkou zcela jinou disciplínu. "Je to plavání v hadrech. Je to hodně o síle," dodává Lucie Kaprová.

Sobotní závody byl jakousi ukázkou toho, co musí vodní záchranáři umět. "Musejí umět plavat za ztížených podmínek, tedy v hadrech. Poté s barelem naplněným vodou simulují ve vodě táhnutí tonoucího, další disciplínou je takzvaný most. Jde o pomoc dvou záchranářů tonoucímu. A nakonec plavání s kovovou zátěží, jak my říkáme s cihlou. Tu absolvují záchranáři se šnorchlem a maskou," říká Pavel Walta, který je šéfem zdejšího oddílu záchranářů.

Jak konstatoval, v sobotu přijeli borci a borkyně z Brna, Těrlicka, Klatov, Ústí nad Labem, Prahy či Karlových Varů. V posledních letech se daří sokolovskému oddílu dodávat záchranáře i do české reprezentace.

"Daří se nám to i přesto, že máme týdně pouhé dvě hodiny plaveckých tréninků, což není moc. Máme ale kvalitní trenéry, kteří dokáží předat své zkušenosti. Mladí reprezentanti jsou pak plody naší práce," dodal Walta.