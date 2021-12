Osm lidí v dodávce jede po silnici na krušnohorský Klínovec. Nahoře vystoupí, nasadí si lyže a vyrážejí na sjezdovku. Nikdo netuší, zda jsou očkovaní nebo prodělali covid, a mohou tak na sjezdovku. Pokud by jeli lanovkou, museli by prokázat bezinfekčnost a zaplatit výrazně víc, než stojí cesta autem. A dodávky plné lyžařů jezdí podle místních lidí jedna za druhou. V Krušných horách na takové sportovce pohlížejí s velkou nelibostí. Tento trend se rozmohl už vloni při koronavirové pandemii, když byly lanovky mimo provoz, a letos pokračuje.

"Něco jiného to bylo vloni, když lidé chtěli na čerstvý vzduch a lyžařská střediska byla zavřená. To jsme nad tím přivírali oči. Teď je to pro nás ale morálně neobhajitelné," říká Petr Zeman, majitel Skiareálu Klínovec. Domnívá se, že v tomto případě nejde tak o lidi, kteří nemohou využívat lanovky kvůli nesplnění epidemických opatřeních, ale protože chtějí zkrátka ušetřit.

A nejsou to jen o lyžaři během zimy, ale i kolaři v létě. I když je vjezd do areálu možný jen přes elektronickou bránu, ti, kteří využívají pro transport na svah auta místo lanovky, to zvládnou i bez zaplacení parkovného.

Lidé se musejí přihlásit do systému o odpadech. Ve Varech to stihla jen polovina

"Nelíbí se nám to. Pendlují tu auta, jde většinou o dodávky. Měl by se změnit systém elektronické bariéry. Už jsem dostal pověření od zastupitelstva, abych v této věci jednal s Karlovarským krajem, který k tomu musí dát souhlas. Podle nás by závora měla zůstat dole nepřetržitě," poznamenává starosta Božího Daru Jan Horník.

Praxe u brány na téčkové křižovatce před klínoveckou rozhlednou, kde je velké parkoviště a kam právě tito sportovci často míří, je nyní následující: první hodina je zdarma. "Následující dvě hodiny jsou dohromady za padesát korun, každá další započatá hodina pak za 25 korun. Brána je v provozu, pokud je v provozu i lyžařský areál, v létě tedy zůstává zvednutá. Během zimy je provozní doba od 8 do 17 hodin," vysvětluje starosta Horník.

Jak zdůrazňuje podnikatel Zeman, sportovci, kteří se nechávají převážet auty, by si měli uvědomit, že tak zdarma využívají lyžařský areál. "My přece neinvestujeme jen do lanovek, ale do celého střediska. Peníze se nám pak vracejí právě především z provozu lanovek," konstatuje Zeman.

V Karlovarském kraji bude očkovat ty nejmenší zatím jen sedm pediatrů

Podle něho by proto vůbec nemělo být parkovné zdarma, to je zřejmě jediné řešení. "Parkovné bych nechal zpoplatnit už od prvního vjezdu," navrhuje majitel lyžařského areálu, který v této věci spolupracuje s policií. Pod sjezdovkou Dámská se totiž kvůli opakovaně pendlujícím dodávkám tvoří dopravně nebezpečné situace. "Je tu velký dopravní frmol. A může se stát, že zde dojde i k neštěstí při takové koncentraci vozidel," dodává podnikatel.