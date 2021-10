Mnoho otazníků a neznámých se vznáší nejen v hlavách restauratérů na Sokolovsku, ale i jejich zákazníků nad novým nařízením ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Většinou se shodují na tom, že není v jejich kompetenci kontrolovat zda je či není jejich host očkovaný, má test či zjišťovat jeho totožnost.

Restaurace Severka v Kraslicích. | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Přemýšlíme, jak s tím naložíme. Myslím si, že v naší kompetenci není kontrolovat hosty, jejich zdravotní stav či dokonce totožnost. Navíc při vytížených víkendových večerech, kdy číšníci a servírky lítají po place, v tom bude zmatek. Ukazoval potvrzení, neukazoval potvrzení. Je to on, není to on, prostě nesmysl. Víme i o petici restauratérů, kterou jen do čtvrtka podepsalo téměř 3 tisíce sdružení. Většina z podepsaných mluví o šikaně státu," říká majitel kraslické restaurace Severka Tomáš Šrajber.