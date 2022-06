Malých chlapců ve věku 3 a 4 let, kteří bez doprovodu dospělé osoby chtěli nastoupit do autobusu karlovarské městské hromadné dopravy (MHD), si před pár dny všiml vnímavý řidič MHD. Chlapci seděli na zastávce po 18. hodině večer. Řidič zalarmoval městskou policii, která na místo okamžitě přijela.

"Strážníci se s hochy ve věku tří až čtyř let dali do řeči, byli však zmatení a nevěděli, kde mají maminku, ani kde bydlí. Proto byla na místo přivolána pracovnice z odboru sociálně právní ochrany dětí, která poznala nezletilá dítka a znala i místo jejich bydliště. Tam byla kontaktována matka, která hlídce sdělila, že usnula a děti se jí vytratily z bytu," uvedla mluvčí městské policie Nikola Záhorová.

Policie udělala razii v ulici Jaltská. Zadržela dealery balónků s rajským plynem

Upřesnila, že děti se pohybovaly v blízkosti svého bydliště. "Byl to mžik, během něhož odešli chlapci z bytu. Případ si převzal orgán sociálně-právní ochrany dětí, který má s touto rodinou už nějaké zkušenosti," doplnila mluvčí Záhorová.

"Událost jsme zaevidovali a rodiče i děti jsme poučili o tom, jaká nebezpečí z podobných eskapád plynou," reagoval mluvčí magistrátu Jan Kopál, který potvrdil, že sociální pracovníci danou rodinu znají. Zároveň doplnil, že pokud by šlo o ojedinělý incident, pracovníci sociálně právní ochrany dětí provedou s rodičem nebo rodiči pohovor a dají jim na sebe kontakt pro případ, že by potřebovali jejich pomoc. "Jiná je situace v případě, kdy naši pracovníci s rodinou pracují, vědí, že už se nějaké podobné události odehrály, nebo mají jiné problémové poznatky o rodině. V tu chvíli se snaží o intervenci, tedy jednat s rodiči nebo rodičem, nabídnout jim odbornou pomoc, která má pomoci zlepšit rodičovské kompetence. V podstatě jde o to, snažit se rodiče naučit zodpovědnosti, uvědomovat si ji, pochopit, jak dítěti ubližují, pokud aspoň tu základní zodpovědnost nemají, a také, co jim za to může hrozit, až pro trestní soud," pokračoval mluvčí magistrátu.

Městské policie se dohodly na větší spolupráci v Karlovarském kraji

V extrémních případech hrozí rodičům až trestní stíhání. "Pokud by to opravdu nemělo řešení, existuje opravdu možnost až trestního řešení, dle trestního zákoníku. Například se jedná o opuštění dítěte nebo svěřené osoby, nebo ohrožování výchovy dítěte, kde jsou sazby odnětí svobody ve výši dvou až pět let. Je ale pravdou, že to zároveň obvykle znamená, že rodina je nadobro „zrušena“, děti musejí do náhradní péče, rodič nebo rodiče se nemohou podílet na jejich zajištění a výchově ani částečně. V zájmu dítěte je obvykle spíše se snažit rodinu poučit, naučit ji potřebným „dovednostem“ a udržet ji, i třeba s pomocí zvnějška, v chodu," upozornil Kopál.

Případ dvou malých chlapců z Karlových Varů měl šťastný konec. Může se ale stát, že se orgánům nepodaří rodiče dohledat. "Pak se hledají jiní rodinní příslušníci, kterým se dítě svěří do péče, pokud ani ti nejsou nalezeni, dítě se dostává do dočasné péče pěstounům do doby, než se rodinní příslušníci naleznou. Pokud by nebyli dostupní pěstouni, byly by děti umístněné do zařízení pro ohrožené děti," uzavřel mluvčí magistrátu.