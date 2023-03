Malované vajíčko je velký dar. Potěší duši, zpestří kuchyni a ozdraví tělo. Odměna pro koledníky a jeden ze symbolů velikonočních svátků – to je malované vajíčko neboli kraslice.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Letos se jejich pořízení trochu prodraží, ale i tak určitě budou ve většině českých domácností krášlit i chutnat. Vajíčko je symbolem rodícího se života i znovuzrození. Tradiční a nejpůsobivější barvou k jeho ozdobení je červená – představuje totiž barvu života.

Proč se lidé odedávna o Velikonocích obdarovávali právě vajíčky? Jaké různé techniky existují? To mohou zájemci vidět na vlastní oči přímo z rukou těch opravdových mistrů. Ti se chystají na tradiční výstavu spojenou s ukázkami zdobení, pletení pomlázek a mnoho dalšího. Akce s názvem Kraslice v Kraslicích startuje ve čtvrtek 23. března od 10 do 17. hodin. Potrvá až do neděle 26. března. Konat se bude v kraslickém Domě kultury na jeho Malém sále. Pořádá ji Městské kulturní centrum a svůj um předvedou členové Asociace ukázky tradičních jarních řemesel.