„Jedná se o tzv. zahřívací kola, tři menší koncerty, kterým by šlo možná říkat i veřejné koncertní zkoušky před Edenem. Vytvoříme tím možnost vidět se zblízka před tou naší koncertní pauzou,“ vysvětlil na svém facebooku Ztracený s tím, že součástí bude i autogramiáda, která se v obrovském Edenu, kde budou desetitisíce lidí, konat nemůže. „Možná vás napadne otázka: Co budou mít tahle zahřívací kola společného s programem v Edenu? Vůbec nic! V Edenu to bude pompézní mega show, o které jsme snili celý život. S hosty a také s rozdílným playlistem mimochodem. Tyto tři menší koncerty spočívají v tom, že přijdeme na pódium a budeme s energií sobě vlastní hrát naše písně, vytvoříme skvělou atmosféru, budeme s vámi ladit formu na Eden a uděláme si další fajn večer! Vzhledem k tomu kolik lidí mi denně píše, že už nesehnali lístky do Edenu, snad potěšíme i je,“ dodává Marek Ztracený. Lístky na všechny přidané koncerty (další dva jsou ve Slavkově u Brna a v Ostravě) se začnou prodávat v úterý 28. února v 18 hodin.