Pro třešně na bublaninu nebo jablka na štrúdl si budou moci Mariánskolázeňští přijít do komunitního sadu. Šestačtyřicet stromů zasadila o víkendu v prostoru zahrádkářské osady U Jána odborná firma.

„Původně bylo v plánu zasázet stromy komunitním způsobem, tedy zapojit do sázení občany města,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Vzhledem k prodloužení mimořádného stavu a zákazu shromažďování většího počtu osob to možné nebylo,“ dodal. Výsadba ovocného komunitního sadu se měla uskutečnit už na jaře. I tehdy ale panoval nouzový stav, proto se akce posunula na podzim. Ani tentokrát ale nebylo veřejnosti přáno. „Je to škoda, mohli jsme přiložit ruku k dílu,“ řekla Daniela z Mariánských Lázní.