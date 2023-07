Markéta Vondroušová se propracovala do druhého grandslamového finále v kariéře. Česká tenistka postoupila na Wimbledonu do souboje o titul po vítězství nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Rodačka ze Sokolova naváže na čtyři roky starou finálovou účast na Roland Garros. O celkový triumf se utká s Uns Džábirovou z Tuniska.

Markéta Vondroušová při návštěvě sokolovské radnice

Sokolováci se zajímají o to, zda bude přenos finále na velkoplošné obrazovce na některém z místních náměstí. Město přenos zvažovalo s Městským domem kultury. Nakonec, po zvážení všech okolností, od přenosu upustilo. V sobotu odpoledne mají totiž vedra trhat letité rekordy a rozpálené náměstí by nebylo nejlepším místem pro vychutnání si tohoto jistě skvělého finále. Zároveň nabádá místní restaurace, aby na sociální síti města Sokolov zveřejnily svůj úmysl přenos pustit a zapojit tak nejen štamgasty do napínavého klání.

"Markétě gratulujeme a během sobotního zápasu jí budeme držet palce! A ještě výzva pro fanoušky: Pokud víte o nějakém podniku u nás v Sokolově, kde se bude sobotní zápas promítat, napište do diskuse, ať můžou přijít podpořit Markétu i ostatní," vyzývá město Sokolov zdejší restauratéry. Místostarosta Sokolova Jan Picka fanouškům zároveň vysvětluje, proč od přenosu na náměstí upustili.

Podle reakcí na výzvu zveřejněnou městem Sokolov bude možné přímý přenos finále Wimbledonu sledovat v sobotu od 15 hodin v Jack´s Legendary Pub na Starém náměstí 34 v Sokolově nebo v pivnici Koruna 1822 na Starém náměstí 68.

"Konzultovali jsme to s MDK a převládá názor, že by moc lidí nedorazilo a to zejména pro velké vedro, které má v sobotu panovat. Finančně by to bylo také náročnější, neboť by to musela být technika na které je obraz vidět i v přímém slunci. Ale samozřejmě finance jsou v tomto případě opravdu až na druhém místě. Osobně také zastávám názor, že než vyhřáté náměstí, je pro fanoušky Markéty, jsem jedním z nich, příjemnějším prostředím sokolovská hospůdka. Také proto jsme přidali výzvu o nabídce sledování a chceme zájemcům na našich stránkách alespoň nabídnout místa, kde budou moci držet palce," říká Picka.

V pátek v poledne také Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu. Ta upřesňuje varování na velmi vysoké teploty v sobotu. "V sobotu 15. července vystoupí teploty na většině území Čech a na části Jihomoravského kraje nad 34 °C, na ostatním území nad 31 °C. Nadále je pro většinu území ČR v platnosti výstraha před nebezpečím požárů. V sobotu se vzhledem k vysokým teplotám vzduchu a převážně suchému počasí stupeň nebezpečí vzniku požárů zejména pro západní polovinu území zvýší na vysoký," informují meteorologové. Vedle toho upozorňují rovněž na nízký stav ozonu, a doporučují proto lidem, aby omezili pobyt na přímém slunci. Stav ozonu nad naším územím je silně podprůměrný a hodnoty UV indexu se v současné době pohybují kolem hodnoty 7 na 11bodové stupnici. Samozřejmostí je dodržovat pitný režim.