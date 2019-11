Desítky dospělých i dětí si nenechaly ujít možnost být mezi prvními, kteří si budou moci zakoupit výrobky klientů sociálně terapeutických dílen z Chodova i Sokolova. „Jsou to všechno ruční práce našich klientů. Nehrajeme na výkon, ale můžeme se s každým výrobkem doslova pomazlit,“ poznamenala při zahájení ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová.

Na vernisáži nechybělo ani kulturní vystoupení klientů stacionáře, kteří svým pásmem písní přítomné dojali, rozezpívali i roztleskali, ani občerstvení, které připravili. Výrobky ze stolů v Městské galerii DDM Bludiště mizely rychle. Návštěvníci si spokojeně odnášeli domů svícny, svíčky, adventní věnce, šité polštářky, panáčky, mýdla, textilní doplňky, vánoční dekorace, šperky a spoustu dalších dárků pro potěchu duše. Výstava potrvá do 5. prosince. Otevřeno bude vždy v úterý, středu a čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.