Mikuláš, čert a anděl nevynechali na své cestě ani DC Mateřídouška. Navštívili stacionáře i dílny v Sokolově a Chodově.

Mikuláš, čert a anděl zavítali i do chodovského stacionáře a dílen. | Foto: DC Mateřídouška

Klienti zazpívali družině mikulášské a čertovské písničky a za to dostali od Mikuláše pěkné dárečky. „Žádné ztráty nemáme, všichni zůstali. I když to někde hrozilo. Čertíci ale rozdávali jen milé úsměvy,“ konstatovala také s úsměvem ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová. Mikulášská nadílka je v Mateřídoušce pravidlem každý rok. Do chodovského stacionáře i dílen dochází už léta mikulášská skupina z Domu dětí a mládeže Bludiště. „Do sokolovského stacionáře přišla pro změnu mikulášská družina zaměstnanců sokolovských sociálně terapeutických dílen. Pak také vyrazila nadělovat i do školky v Jindřichovicích,“ doplnila ředitelka Bráborcová.